С гол на Куин Хюз в продължението САЩ отстрани Швеция и е на полуфинал в олимпийския турнир по хокей на лед

Защитникът Куин Хюз бе точен в продължението и САЩ спечели с 2:1 срещу Швеция в мач от четвъртфиналите на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже. Така американците си осигуриха среща с отбора на Словакия, който по-рано в сряда надви Германия с 6:2.

Хюз наниза решаващия гол 3:27 минути след началото на продължението и елиминира шведите, които бяха сред фаворитите на турнира. Европейците обаче се представиха незадоволително на Олимпийските игри, завършвайки едва на трето място в груповата фаза.

Куин Хюз и неговият брат Джак бяха в основата на първия гол в мача, след като асистираха на Дилан Ларкин в средата на втората третина. Майка Зибанеджад обаче изравни за шведите само 1:31 минути преди края и изпрати срещата в продължения.

Американците бяха по-активни в продължението и в крайна сметка Хюз вкара победния гол, за да класира отбора си във финалната четворка. Другият полуфинал ще противопостави абсолютния фаворит на турнира Канада срещу отбора на Финландия.