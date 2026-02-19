БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
С гол на Куин Хюз в продължението САЩ отстрани Швеция и е на полуфинал в олимпийския турнир по хокей на лед

Спорт
гол куин хюз продължението сащ отстрани швеция полуфинал олимпийския турнир хокей лед
Защитникът Куин Хюз бе точен в продължението и САЩ спечели с 2:1 срещу Швеция в мач от четвъртфиналите на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже. Така американците си осигуриха среща с отбора на Словакия, който по-рано в сряда надви Германия с 6:2.

Хюз наниза решаващия гол 3:27 минути след началото на продължението и елиминира шведите, които бяха сред фаворитите на турнира. Европейците обаче се представиха незадоволително на Олимпийските игри, завършвайки едва на трето място в груповата фаза.

Куин Хюз и неговият брат Джак бяха в основата на първия гол в мача, след като асистираха на Дилан Ларкин в средата на втората третина. Майка Зибанеджад обаче изравни за шведите само 1:31 минути преди края и изпрати срещата в продължения.

Американците бяха по-активни в продължението и в крайна сметка Хюз вкара победния гол, за да класира отбора си във финалната четворка. Другият полуфинал ще противопостави абсолютния фаворит на турнира Канада срещу отбора на Финландия.

Обрат изстреля Канада на олимпийски полуфинал в турнира по хокей на лед
Канадците пречупиха Чехия с гол в продължението.
Без български състезатели днес на Игрите в Милано/Кортина
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Стивън Дюбоа спечели олимпийската титла в спринта на 500 м. по шорттрек Стивън Дюбоа спечели олимпийската титла в спринта на 500 м. по шорттрек
Обрат изстреля Канада на олимпийски полуфинал в турнира по хокей на лед Обрат изстреля Канада на олимпийски полуфинал в турнира по хокей на лед
Градът, който носи различните епохи Градът, който носи различните епохи
