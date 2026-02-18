БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Обрат изстреля Канада на олимпийски полуфинал в турнира по хокей на лед

от БНТ
Чете се за: 02:37 мин.
Хокей
Канадците пречупиха Чехия с гол в продължението.

обрат изстреля канада олимпийски полуфинал хокей лед
Финландия направи обрат победи драматично с 3:2 след продължение Швейцария и се класира за полуфиналите на олимпийския турнир по хокей на лед при мъжете. Шампионът от 2022 година изоставаше с 0:2 след първия период, но успя да изравни в последните минути на редовното време, докато Канада победи с 4:3 след продължение състава на Чехия.

Дамиен Риат и Нино Нидерайтер дадоха аванс за швейцарския отбор след малко повече от 15 минути игра. Себастиан Ахо, който носи екипа на Каролина в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), върна един гол за финландците. Миро Хейсканен изравни само минута и 12 секунди преди финалната сирена.

Артури Лехконен беше точен 3:23 минути след началото на допълнителния период, носейки ценния успех в полза на Финландия.

В друг двубой от четвъртфиналите Канада се наложи драматично с 4:3 след продължение срещу Чехия. Мич Марнър се разписа в допълнителния период. Фаворитът за спечелване на турнира изоставаше с 1:2 и 2:3, но успя да се добере до равенство след редовното време.

Маклин Челебрини даде аванс в полза на "кленовите листа", но Лукаш Седлак и Давид Пастрнак се разписаха в полза на чехите. Нейтън Маккинън изравни при числено превъзходство на леда за Канада, а третият гол за Чехия падна в третата част и беше дело на Ондрей Палат.

Канадците отново изравниха чрез Ник Сузуки 16:33 минути след началото на последната третина, за да се стигне до решителното попадение на Мич Марнър 1:22 минути след началото на продължението.

Ветеранът Сидни Крозби напусна канадския отбор с контузия във втората част.

По-късно тази вечер отборът на САЩ се изправя срещу Швеция в последния четвъртфинал от олимпийския турнир в Милано/Кортина.

Словакия вече се наложи с 6:2 срещу Германия. На полуфиналите отборите ще бъдат подредени спрямо ранглистата, като най-високо поставеният от класиралите се ще срещне най-ниско подредения.

#Национален отбор на Швейцария по хокей на лед #Национален отбор на Канада по хокей на лед за мъже #Милано/Кортина 2026

