БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина

Българска федерация художествена гимнастика поздрави с официално писмо клуб ЦСКА по повод 70 години от създаването му.

"Уважаеми колеги, треньори, състезатели и приятели на клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА",

От името на Българска федерация по художествена гимнастика приемете нашите най-сърдечни поздравления по повод 70-годишния юбилей на един от най-емблематичните клубове в историята на българската гимнастика.

Седем десетилетия Вие отстоявате червената линия на чест, традиция и професионализъм - качества, които превърнаха КХГ ЦСКА в школа, дала на България поколения силни, талантливи и вдъхновяващи гимнастички. Вашият принос към развитието на нашия спорт е безспорен и дълбоко уважаван.

В навечерието на международния турнир „Приз Адриана Дунавска“ пожелаваме успех на организаторите, участниците и всички, които стоят зад това значимо събитие. Убедени сме, че турнирът отново ще покаже високата класа на клуба и ще продължи традицията да бъде сцена за нови таланти и силни бъдещи шампиони.

Благодарим Ви за отдадеността, труда и вдъхновението, с които вече 70 години защитавате името на ЦСКА и на България. Пожелаваме Ви здраве, нови спортни върхове, силни поколения и още много години, в които червената линия да води към успехи!", се казва в адреса на БФХГ.