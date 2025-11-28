БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина
Снимка: БФХГ Фейсбук
Слушай новината

Българска федерация художествена гимнастика поздрави с официално писмо клуб ЦСКА по повод 70 години от създаването му.

"Уважаеми колеги, треньори, състезатели и приятели на клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА",

От името на Българска федерация по художествена гимнастика приемете нашите най-сърдечни поздравления по повод 70-годишния юбилей на един от най-емблематичните клубове в историята на българската гимнастика.

Седем десетилетия Вие отстоявате червената линия на чест, традиция и професионализъм - качества, които превърнаха КХГ ЦСКА в школа, дала на България поколения силни, талантливи и вдъхновяващи гимнастички. Вашият принос към развитието на нашия спорт е безспорен и дълбоко уважаван.

В навечерието на международния турнир „Приз Адриана Дунавска“ пожелаваме успех на организаторите, участниците и всички, които стоят зад това значимо събитие. Убедени сме, че турнирът отново ще покаже високата класа на клуба и ще продължи традицията да бъде сцена за нови таланти и силни бъдещи шампиони.

Благодарим Ви за отдадеността, труда и вдъхновението, с които вече 70 години защитавате името на ЦСКА и на България. Пожелаваме Ви здраве, нови спортни върхове, силни поколения и още много години, в които червената линия да води към успехи!", се казва в адреса на БФХГ.

#клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" #Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ)

