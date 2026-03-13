БФС подкрепя кампанията #TotalAccess

Българският футболен съюз се присъединява към 14-ото издание на ежегодната глобална инициатива #TotalAccess Week of Action, чиято цел е да приобщи хората с увреждания и специални нужди към голямото футболно семейство и да им гарантира равен достъп до любимата игра. Кампанията започва днес, 13 март, и ще продължи до 29 март. Тя е дело на AccessibAll, организация, базирана във Великобритания, която е партньор на УЕФА, ФИФА и Европейския съюз от 2009 г. насам по отношение на редица проекти, свързани с насърчаване на социалната инклузивност в света на най-популярния спорт.

Целта на инициативата #TotalAccess е да обърне внимание на хората със специални нужди, да им отдаде дължимото и да направи футбола максимално достъпен за тях – било то от позицията им на фенове, играчи, треньори, административен персонал или доброволци.

“Футболът е един от най-силните социални интструменти за интеграция и приобщаване на нашето време. Основната мисия на Българския футболен съюз е всички да имат равен достъп до играта, която толкова много обичаме, да имат положителни преживявания и да се чувстват пълноценна част от футболното семейство. Именно това е и фокусът на кампанията #TotalAccess, която БФС подкрепя”, заяви по повод на инициативата зам.-изпълнителният директор на централата по футболните въпроси Добрин Гьонов.

С цел популяризиране на проекта логото на кампанията ще се появи на LED системите на стадионите в мачовете от 27-ия кръг на efbet Първа лига следващата седмица (19-22 март).

Според официалните статистики хората със специални нужди в световен мащаб надхвърлят един милиард души. По последни данни броят им в България е над 700 хил. души.