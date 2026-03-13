Балтанов: Отбор и фенове трябва да бъдем едно цяло

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов се обърна към феновете на отбора и ги призова за подкрепа преди домакинството на Ботев (Враца). Мачът е в събота от 15:15 часа на "Колежа".

"Идва следващата битка, в която трябва да бъдем едно цяло - фенове и отбор! Знам, че винаги сте били с нас и в добро, и в лошо, елате и ни подкрепете. Ние ще направим всичко възможно да ви зарадваме и да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне. Благодаря ви и само Ботев", заяви Балтанов.

Предстоящият двубой с Ботев Враца ще бъде пети за наставника начело на "канарчетата", като до момента под негово ръководство "жълто-черните" записаха 2 победи и 2 равенства.