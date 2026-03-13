БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наградата за най-добър треньор в българския футбол ще носи името на Димитър Пенев

Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Победителите от 65-ата анкета "Футболист на годината" в България ще бъдат обявени и наградени на церемония на 22 март 2026 г.

Награда Димитър Пенев
Снимка: Пресслужба
Наградата за най-добър треньор на България, която традиционно се връчва по време на церемонията „Футболист на годината“, вече ще носи името „Димитър Пенев“. По предложение на Българската асоциация на спортните журналисти отличието, което получава най-заслужилият български специалист във футбола ще се нарича Награда „Димитър Пенев“ в памет на Стратега, изградил най-големия успех в историята на българския футбол. По традиция се награждава призова тройка сред българските треньори, а избраният за най-добър за първи път ще получи приза, носещ името на Димитър Пенев по време на церемонията за 65-ата анкета „Футболист на годината“, която ще се проведе на 22 март 2026 г.

„Димитър Пенев значи вечност. Той е не просто изключителен футболист – двукратен №1 на България. Той е не просто легендарен треньор – определен за №1 на ХХ век. Той е и велик човек. Обединител на България. Наградата за най-добър треньор, която се връчва ежегодно на „Футболист на годината“, да носи името на Димитър Пенев – това е най-малкото, което можем да направим в общата си отговорност да пазим примера и паметта на Стратега. Но и най-голямата мотивация за бъдещето, защото няма футболен треньор у нас, за когото да не бъде чест да заслужи наградата „Димитър Пенев“. Самото негово име е символ на успех във футбола, символ на успех в треньорската професия. Димитър Пенев е символ на успеха на България“, заяви президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров.

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Футболист №1 на България за 1967 и 1971 г. Играе на три световни първенства. 8 пъти шампион на България като играч – веднъж с „Локомотив“ (София) и 7 пъти с ЦСКА. Три пъти шампион с ЦСКА и като треньор. Полуфиналист за КЕШ като асистент (1982 г.) и полуфиналист за КНК като старши-треньор (1989 г.). Архитектът на „златното поколение“ на българския футбол, завоювало бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г. Дал е път във футбола на редица млади играчи. Награден с орден „Стара планина“. Но най-голямата награда за обикновения в своята необикновеност човек – великия Димитър Пенев, остава любовта на цяла България.

Победителите от 65-ата анкета "Футболист на годината" в България ще бъдат обявени и наградени на церемония на 22 март 2026 г. Началото е от 19 часа.

Най-важните футболни награди у нас ще бъдат връчени в паузата за мачове на националните отбори от официалния календар на ФИФА, за да могат да присъстват вече традиционно всички български национални състезатели.

На церемонията „Футболист на годината“ ще стане ясна призовата тройка при българските футболисти за 2025 г. след гласуването на спортните журналисти.
Както стана ясно, ще бъдат наградени треньор №1 на България и неговите подгласници. Ще бъдат отличени и най-добрите футболисти в българското първенство за 2025 г. - най-добър вратар, най-добър защитник, най-добър полузащитник, най-добър нападател, най-добър чужденец. Ще бъде връчена и наградата за най-прогресиращ млад играч в българския футбол.

Ще разберем и кой е №1 на България в женския футбол.

За десета поредна година ще бъде връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти „Лъвско сърце – Трифон Иванов“.

За трета година по време на церемонията "Футболист на годината" ще бъдат наградени също футболист №1 и треньор №1 в минифутбола.

#Награда Димитър Пенев #Футболист на годината 2026

