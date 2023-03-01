БФС повери дербито ЦСКА – Локомотив Пловдив на рефера Драгомир Драганов
Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести нарядите за срещите от предстоящия 22-и кръг в Първа лига.
Реферът Драгомир Драганов ще ръководи дербито между ЦСКА и Локомотив Пловдив. Мачът е в събота от 17,30 часа на ст. "Българска Армия".
В същото време Волен Чинков получи наряд за срещата между Локомотив София и ЦСКА 1948, която е в петък, а Георги Гинчев ще пътува до Пазарджик за неделния двубой Хебър - Левски.
Съдийски назначения 22-ри кръг Първа лига:
3 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Николай Георгиев Ангелов
4 март 2023 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стоян Христов Денев
4 март 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Крумов Виделов
4 март 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Стоян Маринов Алексиев
5 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Александър Костадинов Костадинов
5 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
5 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Константин Делов Писков
6 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Цветан Георгиев Георгиев.
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