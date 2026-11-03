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Библиотеката на Народното събрание представя първо издание на поемата на Георги Раковски „Горски пътник“ от 1857 г.

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библиотеката народното събрание представя първо издание поемата георги раковски bdquoгорски пътникldquo 1857
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През ноември Библиотеката на Народното събрание представя истинска библиографска рядкост – първо издание на поемата „Горски пътник“ от 1857 г. Неин автор е един от най-влиятелните и вдъхновяващи български революционери и будители Георги С. Раковски.

Изданието, отпечатано в Нови Сад, е притежание на Библиотеката на парламента още от времето на Княжество България. „Горски пътник“ е първата българска поема, посветена на хайдушкото движение, и заимства епизоди от биографията на Раковски. Творбата е вдъхновила редица български революционери и има важно място в развитието на възрожденската ни литература.

Предложението за книга на месеца е на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и е свързано с отбелязването на Деня на народните будители. Ценното издание може да бъде видяно в читалнята в сградата на Народното събрание на площад „Александър 1“ №1. Там са представени и творби на и за български писатели и будители, които са били народни представители и министри – Петко Славейков, Иван Вазов, Захари Стоянов, Константин Величков, Васил Друмев.

#„Горски пътник„ #поема на Георги Раковски #Народно събрание #библиотека

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