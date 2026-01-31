БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бистро над Рим: Ватиканът планира кафене на покрива на „Свети Петър“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
Ватикана
Слушай новината

Ватикан обмисля необичайна идея – бистро на покрива на базиликата Свети Петър. Планът е посетителите да могат да си вземат кафе или нещо леко за хапване, докато се наслаждават на една от най-красивите гледки към Рим.

Покривът и куполът на базиликата вече са сред най-посещаваните места. С новото бистро туристите ще имат място за почивка, без да се налага да слизат надолу, което може да помогне и за по-добра организация на потока от хора.

Идеята все още се обсъжда и предстои да бъде одобрена. Ако стане факт, това ще е рядко съчетание на история и модерно преживяване – кафе пауза на едно от най-емблематичните места в света.

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
3
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
6
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: По света

Почина актрисата Катрин О’Хара – майката от „Сам вкъщи“
Почина актрисата Катрин О’Хара – майката от „Сам вкъщи“
Програма за безплатни кокошки във Франция Програма за безплатни кокошки във Франция
Чете се за: 00:37 мин.
Мъж от Тълса използва пожарна кола, за да помага на бездомни хора Мъж от Тълса използва пожарна кола, за да помага на бездомни хора
Чете се за: 00:37 мин.
Учени създадоха роботизирано лице, което се учи да имитира говор и пеене Учени създадоха роботизирано лице, което се учи да имитира говор и пеене
Чете се за: 00:45 мин.
Все повече държави обмислят или въвеждат ограничения за използването на социални мрежи от деца Все повече държави обмислят или въвеждат ограничения за използването на социални мрежи от деца
Чете се за: 01:05 мин.
Новините 30.01.2026 г. Новините 30.01.2026 г.
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ