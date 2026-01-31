Бистро над Рим: Ватиканът планира кафене на покрива на „Свети Петър“

Ватикан обмисля необичайна идея – бистро на покрива на базиликата Свети Петър. Планът е посетителите да могат да си вземат кафе или нещо леко за хапване, докато се наслаждават на една от най-красивите гледки към Рим.

Покривът и куполът на базиликата вече са сред най-посещаваните места. С новото бистро туристите ще имат място за почивка, без да се налага да слизат надолу, което може да помогне и за по-добра организация на потока от хора.

Идеята все още се обсъжда и предстои да бъде одобрена. Ако стане факт, това ще е рядко съчетание на история и модерно преживяване – кафе пауза на едно от най-емблематичните места в света.