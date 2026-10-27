Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров: Кирил Петков и Асен Василев наредиха ареста на Бойко Борисов

След като даде показания по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, бившият главен секретар на МВР и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Петър Тодоров коментира пред журналисти ареста на Бойко Борисов и събитията около него през март 2022 година.

Той заяви, че на 17 март 2022 г. е бил извикан на среща в Министерския съвет, на която са присъствали Кирил Петков, Асен Василев и тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков. По думите на Тодоров Кирил Петков е наредил ареста на Бойко Борисов, но той самият е отказал да участва в тази акция, смятайки я за незаконна.

„Още първия ден, в който стъпих на работа с министър Рашков, му казах, че политически уволнения, арести без достатъчно доказателства и мотиви, аз няма да да участвам“, каза Тодоров, добавяйки, че „явно поради тази причина, съответно бях изолиран“.

Тодоров разказа, че на срещата е попитал защо трябва да се арестува Борисов и дали има документи, които да оправдаят такова действие. Получил е отговор „Не, бе, не, бе, ще го арестуваме по повод преписката на "БОЕЦ“. Тодоров обяснил, че се е запознал с тази преписка и е установил, че тя съдържа само обща информация от вестникарски изрезки.

Въпреки това, отговорът бил: „Ще изсмучем си от пръстите, но това е командата на премиера и вицепремиера“.

„Много ми е интересно сега дали в това, което се чува, - че г-н Борисов ще призове избирателите на ГЕРБ да гласуват за двойката Гюров и Кандев на втория тур, - хората, които от са на политическата сила, която го арестува – с какво ще се оправдае тази демагогия, и не ли е това наистина една втора сглобка в името на властта и разплащане на правителство с всякакви такива задкулисни договорки?“, попита Тодоров.

И обясни, че е научил за ареста едва на следващия ден, като дори екипите не са могли да намерят къщата на Борисов в продължение на половин час.

„Правят от Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно, включително нямаме компетенцията да да разследваме бивш министър-председател. Това е юрисдикция на Националната следствена служба“, каза той, наричайки заповедта на Петков и Василев „върхът на безобразието“.

Тодоров допълни, че на следващия ден е попитал министър Рашков защо не е бил уведомен за операцията, но отговор нямало.