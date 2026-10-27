Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров: Кирил Петков и Асен Василев наредиха ареста на Бойко Борисов

На въпрос има ли документи срещу Борисов, получил отговор „Не, бе, не, бе, ще го арестуваме по повод преписката на "БОЕЦ“
След като даде показания по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, бившият главен секретар на МВР и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Петър Тодоров коментира пред журналисти ареста на Бойко Борисов и събитията около него през март 2022 година.
Той заяви, че на 17 март 2022 г. е бил извикан на среща в Министерския съвет, на която са присъствали Кирил Петков, Асен Василев и тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков. По думите на Тодоров Кирил Петков е наредил ареста на Бойко Борисов, но той самият е отказал да участва в тази акция, смятайки я за незаконна.
„Още първия ден, в който стъпих на работа с министър Рашков, му казах, че политически уволнения, арести без достатъчно доказателства и мотиви, аз няма да да участвам“, каза Тодоров, добавяйки, че „явно поради тази причина, съответно бях изолиран“.
Тодоров разказа, че на срещата е попитал защо трябва да се арестува Борисов и дали има документи, които да оправдаят такова действие. Получил е отговор „Не, бе, не, бе, ще го арестуваме по повод преписката на "БОЕЦ“. Тодоров обяснил, че се е запознал с тази преписка и е установил, че тя съдържа само обща информация от вестникарски изрезки.
Въпреки това, отговорът бил: „Ще изсмучем си от пръстите, но това е командата на премиера и вицепремиера“.
„Много ми е интересно сега дали в това, което се чува, - че г-н Борисов ще призове избирателите на ГЕРБ да гласуват за двойката Гюров и Кандев на втория тур, - хората, които от са на политическата сила, която го арестува – с какво ще се оправдае тази демагогия, и не ли е това наистина една втора сглобка в името на властта и разплащане на правителство с всякакви такива задкулисни договорки?“, попита Тодоров.
И обясни, че е научил за ареста едва на следващия ден, като дори екипите не са могли да намерят къщата на Борисов в продължение на половин час.
„Правят от Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно, включително нямаме компетенцията да да разследваме бивш министър-председател. Това е юрисдикция на Националната следствена служба“, каза той, наричайки заповедта на Петков и Василев „върхът на безобразието“.
Тодоров допълни, че на следващия ден е попитал министър Рашков защо не е бил уведомен за операцията, но отговор нямало.