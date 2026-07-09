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Бившият румънски фугболист Габриел Мурешан е починал след удавяне

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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бившият румънски фугболист габриел мурешан починал удавяне
Снимка: БТА
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Бившият румънски футболист Габриел Мурешан е починал след удавяне в езеро близо до града, където беше кмет, съобщават местни медии в четвъртък.

От румънската футболна федерация потвърдиха смъртта на 44-годишния бивш халф, който е играл девет пъти за националния отбор, включително в квалификационни мачове за Световно и Европейско първенство от 2007 до 2011 година.

"Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха Габриел Мурешан", се казва в съобщението на футболната централа на балканската страна.

Той беше "предан служител на нашата общност", съобщиха от общината в румънския град Аполд, на който Мурешан беше кмет от 2020 година.

Най-успешният период в кариерата на Габриел Мурешан беше с отбора на Клуж, където спечели три титли и три купи на Румъния в рамките на шест сезона.

Мурешан игра три сезона от груповата фаза на Шампионската лига, включително и мачове срещу Челси, Манчестър Юнайтед и Рома. В кариерата си още е носил екипа на Глория Бистрица, Газ Метан Медиаш, Търгу Муреш и руския Том Томск.

От УЕФА също изказаха съболезнования за смъртта на Габриел Мурешан.

# Габриел Мурешан

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