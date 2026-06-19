БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият собственик на Левски Васил Божков претендира за над пет милиона евро от настоящото ръководство на "сините"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 09:52 мин.
Спорт
Запази
делото васил божков отново успя
Слушай новината

Бившият собственик на Левски Васил Божков претендира за над пет милиона евро, които настоящото ръководство на "сините" да му плати. Това става ясно от съобщение на официалния сайт на "сините". Припомняме, че бизнесменът беше заявил пред медиите, че няма да търси парите, които е вложил на "Герена".

Компанията на Божков финансираше "сините" до оттеглянето на бизнесмена от клуба през 2020 г. и тези средства са предоставени под формата на заем.

От Левски напомнят, че "Васил Божков е основен фактор клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури".

ПФК Левски ще изпрати официални писма до Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Според поканата от "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ", Левски има срок от 14 дни за изплащане на въпросната сума от над 5 милиона евро.


Публикуваме написаното от Левски без редакторска намеса:

"ПФК Левски АД информира своите акционери, партньори и привърженици, че до клуба е изпратено "уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение", от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. Според изложеното в получените документи, сумата произтича от исторически вземания, свързани с предходен период от финансирането на клуба, като същите са били прехвърлени на адвокат Баумайер от "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" ЕАД с договор за цесия от 20.03.2026 година. В самата покана клубът е приканен в четиринадесетдневен (14) срок да заплати посочената сума по банкова сметка с титуляр Стоян Баумайер. Прави впечатление, че уведомлението е отправено от предполагаемия нов кредитор вместо от досегашния кредитор, което не е в съответствие с приложимите законови разпоредби и позволява на клуба да поиска разяснение от отсрещната страна", пишат от клуба.

"Вземанията, за които се претендира плащане, произхождат от "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" ЕАД - дружество, публично свързвано с Васил Божков и попадащо в обхвата на международни санкционни режими. От друга страна, плащането се иска по банкова сметка с титуляр адв. Стоян Баумайер - лице, публично известно като адвокат на Васил Божков и многократно представял се в медиите именно в това качество ("my client has cooperated 100% with the American authorities").

"Така ПФК Левски е изправен пред ситуация, при която вземания, свързани с дружество от орбитата на санкционирано лице, са прехвърлени на лице, публично известно като негов адвокат, след което от клуба се изисква да преведе над 5 милиона евро именно по сметка на това лице.

"Клубът не може да третира тази ситуация като търговски или счетоводен въпрос, който може да бъде решен с един банков превод. Когато претендирани вземания произхождат от дружество, свързано със санкционирано лице, когато тези вземания са прехвърлени по нов юридически път, и когато плащането се иска по сметка на лице, публично известно като адвокат на същото санкционирано лице, клубът е длъжен да постави въпроса дали не се създава механизъм за заобикаляне на международни санкции или за икономическо реализиране на права, които иначе биха били обект на санкционни ограничения.

"ПФК Левски няма правомощията на разследващ орган и не си присвоява функциите на компетентните институции, но клубът има право и задължение да не допуска да бъде въвлечен в действие, което може да създаде санкционен, банков, правен, лицензионен или репутационен риск за него, неговите партньори, инвеститори, обслужващи банки и институциите, с които работи. Поради това ПФК Левски няма да извърши плащане по тази претенция, преди да бъде извършена пълна проверка относно произхода на вземанията, валидността и целта на извършените цесии, крайния икономически бенефициер, евентуалната свързаност между страните и приложимите санкционни режими.

"Клубът никога не е крил, че в миналото са възниквали задължения, а дори напротив - през последните години последователно е информирал своите привърженици, партньори и институциите за историческите си тежести, за предприетите действия по стабилизация и за усилията да бъде изграден прозрачен, устойчив и съвременен модел на управление и финансиране. Именно тази последователност задължава клуба да бъде особено внимателен, когато пред него се поставя претенция с подобен произход, подобна конструкция и подобен начин на плащане.

В този контекст ПФК Левски не може да подмине и публично известните обстоятелства от последните години. Васил Божков е основен фактор, клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури. В публичното пространство беше ясно посочвано, че тези задължения няма да бъдат опрощавани, но и че парите няма да бъдат поискани обратно от Левски. Това винаги е било приемано, както от привържениците, така и от ръководството, като морално извинение към най-големия български футболен клуб за причинените щети.

"В тази променена фактическа обстановка клубът смята да предприеме всички необходими действия за защита на интереса си. Ще бъдат изпратени официални писма до Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Клубът ще поиска да бъде проверена структурата на цесията, произходът на претендираните вземания, движението им между отделните лица и дружества, както и евентуалната икономическа, юридическа или фактическа свързаност между първоначалните кредитори, цедента, новия претендиращ кредитор и санкционирани лица или дружества.

"Доколкото на ПФК Левски е известно, върху вземанията на "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" ЕАД е наложен запор от Националната агенция за приходите. Това е допълнително основание, поради което дружеството не може да извършва плащания без надлежно да е спазило всички законови процедури, включително да не бъдат ощетявани публични вземания.

"Паралелно с това, клубът ще информира Българския футболен съюз и УЕФА за случая, за да бъде безспорно ясно, че ПФК Левски действа прозрачно, отговорно и в защита на своята финансова, правна и лицензионна надеждност. При необходимост и доколкото законът позволява, клубът ще предостави релевантна информация и документация на партньорски институции и дипломатически представителства, включително във връзка със спазването на международните санкционни режими. Всички юридически допустими факти и документи по случая ще станат публични, защото привържениците на клуба имат право да знаят кой, кога, по какъв път и с каква цел претендира средства от Левски.

"В същото време ръководството на клуба потвърждава готовността си да води добросъвестен диалог за справедливо и устойчиво решаване на всички действително съществуващи задължения на клуба, но само по начин, който не нарушава българското и международното право, не създава санкционен, банков, лицензионен или репутационен риск, не компрометира усилията за изграждане на прозрачен модел на собственост, управление и финансиране, не поставя под съмнение лиценза на "Левски" и участието му в българските и европейските клубни турнири, и не превръща клуба в инструмент за обслужване на интереси, свързани със санкционирани лица или дружества".

#Васил Божков #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
5
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Български футбол

Португалският футболист Бубакар Хане ще играе в Спартак 1918 със свободен трансфер от Добруджа
Португалският футболист Бубакар Хане ще играе в Спартак 1918 със свободен трансфер от Добруджа
Арда обяви привличането на Преслав Бачев Арда обяви привличането на Преслав Бачев
Чете се за: 00:50 мин.
Доминик Янков се завръща в хърватския Риека Доминик Янков се завръща в хърватския Риека
Чете се за: 00:32 мин.
България ще бъде домакин на втория етап от квалификациите за Евро 2027 за юноши до 19 г. България ще бъде домакин на втория етап от квалификациите за Евро 2027 за юноши до 19 г.
Чете се за: 01:10 мин.
Жоел Цварц пристигна при ЦСКА на лагера в Австрия (ВИДЕО) Жоел Цварц пристигна при ЦСКА на лагера в Австрия (ВИДЕО)
Чете се за: 01:35 мин.
Емблемата на ЦСКА вече краси новия стадион „Българска армия“ Емблемата на ЦСКА вече краси новия стадион „Българска армия“
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата енергична работа
Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата...
Чете се за: 02:02 мин.
Европа
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ