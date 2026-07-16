Лоши новини за ПАОК: Кирил Десподов почти сигурно пропуска първия мач в Лига Европа

Кирил Десподов почти сигурно няма да вземе участие в първия мач на ПАОК от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Българското крило все още не е напълно възстановено от контузията си и продължава да се подготвя по индивидуална програма във фитнеса, съобщават медиите в Солун.

Гръцкият тим ще научи своя съперник по-късно днес след реванша между румънския Университатя Клуж и украинския Динамо Киев, след като първата среща завърши без голове – 0:0.

Десподов не е единственият отсъстващ в състава на Разван Луческу. Извън сметките за първия европейски двубой на 23 юли със сигурност остават още Суалиу Мейте и Шола Сорейтире, а новото попълнение Ариц Елустондо също лекува разтежение и състоянието му ще бъде следено през следващите дни.

Петкратният носител на приза "Футболист на България“ изкара тежък сезон 2025/26, белязан от поредица от контузии. Най-сериозният проблем беше възпаление и инфекция на големия пръст на десния крак, което наложи хирургическа намеса през май. Възстановяването след операцията се оказва по-продължително от очакваното.

Междувременно ПАОК поднови тренировките си след лагера в Нидерландия. Заниманието включваше упражнения за владеене на топката, работа върху защитните действия и двустранна игра, в която треньорският щаб акцентира върху тактическата дисциплина в отбрана.