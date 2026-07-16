УЕФА: Визите на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг са отговорност на ЦСКА

УЕФА излезе с позиция относно визовия казус около Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които няма да могат да вземат участие в реванша на ЦСКА срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Според информация на швейцарското издание Blick, цитирано от БГНЕС, европейската футболна централа е посочила, че процедурата по издаване на визи е изцяло отговорност на гостуващия клуб.

"Заявленията за визи са отговорност на гостуващия отбор“, гласи позицията на УЕФА, като към момента не е ясно дали документите на двамата беларуски национали са били отхвърлени или просто не са били обработени навреме.

Казусът предизвика сериозен интерес, тъй като Лапоухов и Ебонг вече са пътували до Великобритания с националния отбор на Беларус след началото на войната в Украйна.

От ЦСКА обаче твърдят, че клубът е изпълнил всички необходими изисквания. Ден по-рано изпълнителният директор Бойко Величков заяви, че причината е „чисто политическа“ и подчерта, че всички документи са били подадени веднага след жребия.

Реваншът между Дери Сити и ЦСКА започва в 20:30 часа българско време. „Армейците“ ще защитават минималния си аванс от 3:2, постигнат в първата среща на Националния стадион „Васил Левски“.