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УЕФА: Визите на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг са отговорност на ЦСКА

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Спорт
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От европейската централа прехвърлиха отговорността за казуса на "армейците“, докато от клуба настояват, че всички документи са били подадени веднага след жребия.

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Снимка: Startphoto.bg
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УЕФА излезе с позиция относно визовия казус около Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които няма да могат да вземат участие в реванша на ЦСКА срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Според информация на швейцарското издание Blick, цитирано от БГНЕС, европейската футболна централа е посочила, че процедурата по издаване на визи е изцяло отговорност на гостуващия клуб.

"Заявленията за визи са отговорност на гостуващия отбор“, гласи позицията на УЕФА, като към момента не е ясно дали документите на двамата беларуски национали са били отхвърлени или просто не са били обработени навреме.

Казусът предизвика сериозен интерес, тъй като Лапоухов и Ебонг вече са пътували до Великобритания с националния отбор на Беларус след началото на войната в Украйна.

От ЦСКА обаче твърдят, че клубът е изпълнил всички необходими изисквания. Ден по-рано изпълнителният директор Бойко Величков заяви, че причината е „чисто политическа“ и подчерта, че всички документи са били подадени веднага след жребия.

Реваншът между Дери Сити и ЦСКА започва в 20:30 часа българско време. „Армейците“ ще защитават минималния си аванс от 3:2, постигнат в първата среща на Националния стадион „Васил Левски“.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Макс Ебонг #Фьодор Лапоухов #УЕФА

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