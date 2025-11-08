Бижута за милиони ще бъдат предложени на търгове в Женева (СНИМКИ)

Бижута на стойност десетки милиони евро и брошка на Наполеон Бонапарт, намерена след битката при Ватерло, ще бъдат предложени на търг по време на седмицата на лукса в Женева, предаде АФП.

"Сотбис" ще предложи на 11 ноември украсената с диаманти брошка на Наполеон. Бижуто с оценка между 130 000 и 220 000 евро е сред личните вещи, които императорът е трябвало да изостави при отстъплението си след поражението в прочутата битка.

В центъра на кръглата брошка им овален диамант с тегло над 13 карата, заобиколен от почти сто диаманта с различна форма и размер. Тя вероятно е била предназначена да украси прочутата двурога шапка на Наполеон.

Впоследствие брошката попада при краля на Прусия Фридрих Вилхелм III и в продължение на векове се съхранява в династията Хоенцолерн.

Друга дългоочаквана продажба ще бъде на "Син Мелън" - яркосин диамант с тегло 9,51 карата и с "изключителна чистота", монтиран на пръстен. Той ще бъде предложен на търг от аукционна къща "Кристис", която го оценява на между 20 и 30 млн. долара.

Камъкът, който преди е бил монтиран на медальон, десетилетия наред е принадлежал на Рейчъл Ламбърт Мелън, по-известна като Бъни Мелън (1910-2014), заможна филантропка и колекционерка на изкуство, една от страстите на която е било градинарството. Мелън е известна с това, че преобразява Розовата градина на Белия дом през 1961 г. по искане на президента Джон Ф. Кенеди.

"Този прекрасен яркосин диамант е един от най-красивите цветни диаманти, предлагани някога на търг", казва Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в "Кристис".

Експерти смятат, че той може да подобри световния рекорд за цена на карат за син диамант, продаден на търг. Понастоящем този рекорд се държи от диаманта "Синята луна на Джоузефин", продаден за над 48 милиона долара през 2015 г., или 4,1 милиона долара на карат.

В "Сотбис" най-ценната вещ от продажбите следващата седмица ще бъде "Искрящата роза" - яркорозов диамант с тегло 10,08 карата. Скъпоценният камък е наречен така заради яркия си и чист розов цвят, който е "изключително рядък", тъй като повечето розови диаманти имат вторични нюанси, обясняват от тръжната къща. Диамантът с оценка около 20 млн. долара ще бъде предложен за продан на 12 ноември.

Седмицата ще бъде белязана и от традиционните продажби на луксозни часовници като Rolex Oyster - един от първите водоустойчиви часовници. Той е носен от плувкинята на дълги разстояния Мерседес Глайц (1900 - 1981), която става първата британка, преплувала Ламанша.

Снимки: БГНЕС

Часовникът с оценка над 1,1 млн. евро ще бъде предложен на търг на "Сотбис" на 9 ноември.