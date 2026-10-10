Благотворителен обяд за 1000 души организираха в центъра на Русе

Инициативата "Доброто докосва душата" събра днес пред сградата на Община Русе 1000 души на благотворителен обяд. На поканата за него се отзоваха основно възрастни и самотни хора и потребители на социални услуги от града.

Зад идеята стоят група приятели и съмишленици, чиято цел е да срещнат хора, обединени от желанието да споделят храна, внимание и човешка близост. Според организаторите, смисълът на инициативата не се изчерпва с раздаването на храна. Те отправиха покана към всички, които търсят – внимание, разговор, усмивка и добра дума.

Благотворителният обяд беше съчетан и с няколко дарителски каузи. Свещеници от Русенската митрополия осветиха храната на трапезата. Хората, включили се в благотворителния обяд споделиха положителната си оценка към подобни инициативи, защото се подкрепят хора в нужда.