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Благотворителен обяд за 1000 души организираха в центъра на Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
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благотворителен обяд 1000 души организираха центъра русе
Снимка: БНТ
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Инициативата "Доброто докосва душата" събра днес пред сградата на Община Русе 1000 души на благотворителен обяд. На поканата за него се отзоваха основно възрастни и самотни хора и потребители на социални услуги от града.

Зад идеята стоят група приятели и съмишленици, чиято цел е да срещнат хора, обединени от желанието да споделят храна, внимание и човешка близост. Според организаторите, смисълът на инициативата не се изчерпва с раздаването на храна. Те отправиха покана към всички, които търсят – внимание, разговор, усмивка и добра дума.

Благотворителният обяд беше съчетан и с няколко дарителски каузи. Свещеници от Русенската митрополия осветиха храната на трапезата. Хората, включили се в благотворителния обяд споделиха положителната си оценка към подобни инициативи, защото се подкрепят хора в нужда.

Магдалена Неделчева – доброволец: "За всички възрастни, които са сами, решихме да направим едно добро дело. Да подарим топла храна, блага дума, хоро, хубави емоции."

Мария Минчева: "Смятам, че добре е да се помага на тези, които имат нужда."

Юлия Петрова: "Това ще бъде много хубаво за града и за хората, за възрастните, децата."

#благотворителен обяд #Русе

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