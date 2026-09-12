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Бленджини: Рискувахме със сервиса, но не се получи

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Спорт
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Селекционерът на България коментира поражението с 1:3 срещу Украйна в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол.

евроволей 2026 българия украйна галерия
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Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини коментира поражението с 1:3 срещу Украйна в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол. След днешния двубой българите продължават с две победи и една загуба преди срещата с Израел в понеделник.

"Това се случва, защото срещу опитен отбор като Украйна трябва да рискуваш със сервиса. Той не се получи, но срещу такъв класен съперник нямахме друг избор. Те си заслужиха класирането за финалите в Лигата на нациите, но и включиха титулярното си либеро за това първенство. Не е новина, че Плотницкий е голям играч. Особено на сервис, играе като титуляр в силен клуб. Един от най-добрите на света. За това, което съжаляваме е в първия гейм - загубихме с много малка разлика. Не е въпрос, че Олех Протницкий направи много голям мач. Имаме няколко ситуации, в които не можем да затворим гейма. За да растем като ниво, трябва да лимитираме играчи като него", заяви италианският специалист пред медиите.

Следващият противник на "трикольорите" в понеделник ще бъде Израел.

#Джанлоренцо Бленджини

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