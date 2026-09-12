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Украйна застава на пътя на България на Евроволей 2026

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Двубоят започва в 19:00 часа.

ЕВроВолей 2026 България – Северна Македония
Снимка: Startphoto.bg
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България се изправя срещу Украйна в третия си двубой от груповата фаза на европейското първенство по волейбол, на което сме един от домакините. Срещата в зала „Арена 8888“ е в събота, 12 септември от 19:00 часа.

Националите започнаха с класическо 3:0 над Северна Македония, а в петък отнесоха и Португалия със същия резултат. Братята Александър и Симеон Николови са в топ форма, подпомагани солидно от Денислав Бърдаров. Световните вицешампиони са устремени към силно представяне у дома, където получават невероятна подкрепа от българските фенове.

Съперникът им в събота пък триумфира над Израел и македонците съответно с по 3:1 и 3:0. Украинците са водени от легендарния аржентински специалист Раул Лозано, като са изключително опасен отбор. Посрещачът Олег Плотницки и централният блокировач Юрий Семенюк са сред основните оръжия на Лозано, но в това число попадат още играчи като Дмитро Янчук, Йевхений Кисилюк и Васил Тупчий.

В останалите си два мача до края на група В България ще се изправи срещу Израел и Полша съответно на 14 и 16 септември от 19:00 часа отново в зала „Арена 8888“.

Първите четири отбора от всяка група продължават напред към елиминациите. Четири осминафинала и два четвъртфинала от ЕвроВолей 2026 също ще се играят на родна земя.

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#Евроволей 2026 #Български национален отбор по волейбол за мъже

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