Украйна застава на пътя на България на Евроволей 2026

България се изправя срещу Украйна в третия си двубой от груповата фаза на европейското първенство по волейбол, на което сме един от домакините. Срещата в зала „Арена 8888“ е в събота, 12 септември от 19:00 часа.

Националите започнаха с класическо 3:0 над Северна Македония, а в петък отнесоха и Португалия със същия резултат. Братята Александър и Симеон Николови са в топ форма, подпомагани солидно от Денислав Бърдаров. Световните вицешампиони са устремени към силно представяне у дома, където получават невероятна подкрепа от българските фенове.

Съперникът им в събота пък триумфира над Израел и македонците съответно с по 3:1 и 3:0. Украинците са водени от легендарния аржентински специалист Раул Лозано, като са изключително опасен отбор. Посрещачът Олег Плотницки и централният блокировач Юрий Семенюк са сред основните оръжия на Лозано, но в това число попадат още играчи като Дмитро Янчук, Йевхений Кисилюк и Васил Тупчий.

В останалите си два мача до края на група В България ще се изправи срещу Израел и Полша съответно на 14 и 16 септември от 19:00 часа отново в зала „Арена 8888“.

Първите четири отбора от всяка група продължават напред към елиминациите. Четири осминафинала и два четвъртфинала от ЕвроВолей 2026 също ще се играят на родна земя.