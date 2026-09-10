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Близо 900 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически служители в района на Видин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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близо 900 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически служители района видин
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Близо 900 000 къса цигари и над 110 000 заготовки за кутии са задържани при два отделни случая в района на Видин и Брегово в рамките на едно денонощие. Това съобщиха от Агенция „Митници“.

Първият случай е от късно вечерта на 9 септември, когато на околовръстния път на Видин в района на „Дунав мост 2“ е спряна тежкотоварна композиция, управлявана от български гражданин. По документи камионът пренасял стъклени бутилки за Обединеното кралство.

При проверката с рентген и последвалия физически оглед митническите инспектори открили три палета с кашони, съдържащи 296 000 къса (14 800 кутии) цигари с български бандерол, както и 113 400 заготовки за кутии с логото на известна търговска марка.

Стоката е задържана, а по случая предстои съставяне на акт по Закона за акцизите и данъчните складове, уточниха от Агенцията.

#900 000 къса #контрабандни цигари #цигари

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