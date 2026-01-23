БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

БНБ: Обмяната на левове в евро върви по план

Икономика
В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро

касите бнб отново работят извънредно
Снимка: БГНЕС
Процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро протича в съответствие с нормативната рамка и приетите оперативни планове, съобщиха от Българската народна банка.

Към 23 януари 2026 г. общият обем на левовете в обращение възлиза на 10,1 млрд. лева, което представлява 67% от наличните пари в обращение спрямо началото на 2025 г. Темпът на изтегляне на левовете съответства на прогнозите и се очаква до средата на 2026 г. около и над 90% от българските банкноти и около и над 60% от разменните монети да бъдат заменени с евро.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро, осигурявайки нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението. БНБ обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето по официалния валутен курс.

За улеснение на гражданите касите на БНБ и на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" АД ще работят извънредно в събота на 24 и 31 януари 2026 г. Някои банки също осигуряват извънредно обслужване в съботни дни през януари. Актуална информация за работещите клонове е достъпна на сайтовете на БНБ, Асоциацията на банките в България и отделните банки.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на левове в евро в неограничено количество. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и обмяна по сметка на клиента, напомнят от БНБ.

До 23 януари 2026 г. БНБ е регистрирала 158 сигнала, свързани с банки, като предприетите мерки за оптимизация на обслужването водят до устойчива положителна тенденция в намаляване на броя на постъпващите сигнали – през последната седмица са 14.

