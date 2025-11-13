Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС

Днес в 11:00 ч. Министерският съвет ще приеме проекта на бюджет за 2026 г. и ще го внесе в парламента, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

Извънредното заседание на социалните партньори за бюджета за днес беше отменено, съобщиха вчера от правителствената пресслужба, след като работодателите повторно отказаха да участват в обсъждане на бюджета в Националния съвет за тристранно сътрудничество. В съобщението се посочва още, че правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

Тристранката не е задължителна, но при мен винаги имаше тристранки, каза Борисов. При мен работехме през цялата година с тристранките.

„Аз балансирах бизнеса и синдикатите. Виждате, че те идват в централата на ГЕРБ и аз им отговарям, че когато не съм овластен, няма как само с 66 депутати да си налагам волята, еле пък като не съм и дори изпълнителна власт, с която да имам инструменти, с които да ги принудя да приемат дадени решения“, коментира депутатът. "Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация", каза Бойко Борисов по повод „Лукойл“. "Днес, като се преодолее ветото, другият понеделник-вторник вече ще имаме решение, за да се успокоят хората в България, каза още Борисов. Заедно с правителството, работим така, че и хората в рафинерията, и самата рафинерия да работят добре, добави той и посочи, че тогава ще бъде избран и особен управител.

Бойко Борисов обясни, че е помолил министърът на финансите Теменужка Петкова да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на „Лукойл“, защото те искат предварително да вкарат забраната. По думите му това би създало проблем, защото няма да могат да се разплащат бензиностанциите, а все пак има време до 21 ноември. Не може да имаме никакви забележки към „Лукойл“, те спазват всичко, каза той.

Сега Радев направи необходимото, за да забави с една седмица взимането на решение. Не знам какво му донесе това, но негова работа, заяви Борисов и отрече, че с Делян Пеевски се опитват да продадат рафинерията. Нито Пеевски, нито Борисов, нито Кирил Петков - никой не може да си позволи да купува такава рафинерия, заяви председателят на ГЕРБ.