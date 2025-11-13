БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 00:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Бойко Борисов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Днес в 11:00 ч. Министерският съвет ще приеме проекта на бюджет за 2026 г. и ще го внесе в парламента, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

Извънредното заседание на социалните партньори за бюджета за днес беше отменено, съобщиха вчера от правителствената пресслужба, след като работодателите повторно отказаха да участват в обсъждане на бюджета в Националния съвет за тристранно сътрудничество. В съобщението се посочва още, че правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

Тристранката не е задължителна, но при мен винаги имаше тристранки, каза Борисов. При мен работехме през цялата година с тристранките.

„Аз балансирах бизнеса и синдикатите. Виждате, че те идват в централата на ГЕРБ и аз им отговарям, че когато не съм овластен, няма как само с 66 депутати да си налагам волята, еле пък като не съм и дори изпълнителна власт, с която да имам инструменти, с които да ги принудя да приемат дадени решения“, коментира депутатът.

"Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация", каза Бойко Борисов по повод „Лукойл“.

"Днес, като се преодолее ветото, другият понеделник-вторник вече ще имаме решение, за да се успокоят хората в България, каза още Борисов. Заедно с правителството, работим така, че и хората в рафинерията, и самата рафинерия да работят добре, добави той и посочи, че тогава ще бъде избран и особен управител.

Бойко Борисов обясни, че е помолил министърът на финансите Теменужка Петкова да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на „Лукойл“, защото те искат предварително да вкарат забраната. По думите му това би създало проблем, защото няма да могат да се разплащат бензиностанциите, а все пак има време до 21 ноември. Не може да имаме никакви забележки към „Лукойл“, те спазват всичко, каза той.

Сега Радев направи необходимото, за да забави с една седмица взимането на решение. Не знам какво му донесе това, но негова работа, заяви Борисов и отрече, че с Делян Пеевски се опитват да продадат рафинерията. Нито Пеевски, нито Борисов, нито Кирил Петков - никой не може да си позволи да купува такава рафинерия, заяви председателят на ГЕРБ.

#бюджет #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
2
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
4
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
5
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
6
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
4
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Политика

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Действащ кмет ли е Благомир Коцев? Действащ кмет ли е Благомир Коцев?
Чете се за: 02:52 мин.
СОС обсъжда новата структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев СОС обсъжда новата структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев
Чете се за: 00:50 мин.
НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти
Чете се за: 01:00 мин.
Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис с непотвърдена автентичност Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис с непотвърдена автентичност
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 00:20 мин.
Политика
Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху...
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ