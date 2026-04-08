БОК с участие в координационна среща за Младежките олимпийски игри в Дакар

Български олимпийски комитет ще има свой представител на координационната среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри 2026. Това е членът на Изпълнителното бюро Володя Златев, който пътува до Дакар със собствени средства заради продължаващата институционална криза в БОК.

Младежките игри ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември 2026 година, като състезанията ще бъдат разпределени в три основни зони - Дакар, Диамниадио и Сали. Очаква се участие на около 2700 състезатели до 17-годишна възраст от 206 национални олимпийски комитета.

България разчита на около 20 квоти за участие, като разпределението им ще бъде уточнено съвместно между Международен олимпийски комитет и съответните международни федерации. По думите на Златев, страната вече е заявила претенции за участие в спортове, в които към момента няма представителство.

Програмата на Игрите включва 25 спорта и 153 дисциплини, като за първи път ще бъде постигнато пълно равенство между половете. В същото време някои традиционни за България спортове като вдигане на тежести, стрелба и художествена гимнастика няма да бъдат част от програмата.

До момента България има осигурени 15 квоти в 11 спорта, сред които лека атлетика, плуване, таекуондо и бадминтон, като остава възможност за участие и в още девет дисциплини чрез преразпределение на квоти.