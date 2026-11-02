Бока спечели Суперкласико и продължи победната си серия

Бока Хуниорс спечели голямото дерби на аржентинския футбол, след като надделя с 1:0 над вечния си съперник Ривър Плейт. Единственото попадение на „Ла Бомбонера“ реализира защитникът Лаутаро Ди Лойо, който се разписа след асистенция на бившия футболист на Берое Себастиан Вия.

Домакините се възползваха и от численото си превъзходство, след като Ривър остана с човек по-малко още в 10-ата минута. Лукас Куарта получи червен картон, а в 79-ата минута същата участ сполетя и бившия играч на Севиля и Нотингам Форест Гонсало Монтиел. Така гостите завършиха дербито с девет души.

Решаващият момент настъпи в 27-ата минута, когато Ди Лойо засече с глава центриране на Себастиан Вия от корнер и донесе победата на Бока.

Това беше трети пореден успех за тима в първенството „Клаусура“, както и трета последователна победа в дербито срещу Ривър Плейт. С трите точки Бока се изкачи на второто място в група А.