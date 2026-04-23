Борислав Сарафов се върна на поста директор на Националната следствена служба

Подалият оставка като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се е върнал като директор на Национална следствена служба. Това става ясно от съобщение на прокуратурата за официално събитие в следствието.
Днес беше учредена Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията.
"На създаването на Националната мрежа присъстваха временно и.д. главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов - директор на НСлС, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации", съобщиха в официално съобщение от прокуратурата.