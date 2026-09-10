Борисов: Непоискана подкрепа не давам

Непоискана подкрепа не давам, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Видин.

"Г-жа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с когото дълги години са били евродупутати и много се уважават, други по семейни причини. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин и те са приели да участват в инициативния комитет на Йотова. Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам, така че това си е лично негово решение. Не знам ДБ-тата дали не играят с двама кандидати - Христанов и Гюров. Иначе няма логика само преди няколко месеца да са те направили служебен министър с премиер Андрей Гюров и Христанов земеделски министър и сега да има двама кандидати. Не виждам и логика, да видим и инициативния комитет на Гюров-Кандев", каза Борисов.

"Заедно с колегите мобилизираме партията, защото ни предстоят сериозни битки", каза още Борисов.