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Среща Радев-Макрон: Задълбочава се сътрудничеството между София и Париж

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: Пресслужба на МС
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България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания „Ендуро Сат“ и френската „Ариан спейс“.

Това стана в първия ден на Международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент.

Като необикновено определи министър-председателя Румен Радев подписаното във Франция споразумение за космическо сътрудничество.

Румен Радев, министър-председател на България: Неслучайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.

Премиерът допълни, че за да бъде Европа силна, сигурна и просперираща, трябва да развива високите и космически технологии.

Румен Радев, министър-председател на България: "Аз споделих и с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия, на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът."

Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на „Арианспейс“ от 2029 г., като ще извежда сателитни флотилии на борда на "Ariane 64".

Българската компания "ЕндуроСат" е една от най-бързо развиващите се растящ пазарен дял и това което споделих и с президента Макрон, би ли той предполагал, че преди година, че ще има българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да закупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета "Алианс 6", за да изстреля своите спътници, а нещо повече тази българска фирма е произвела и пуснала в орбита орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно.


На среща на 4 очи премиерът Радев с президента Макрон са обсъдили двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

Румен Радев, министър-председател на България: "Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания - "ЕндуроСат", вече инвестира в Тулуза, така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии и това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии."

Само преди няколко седмици българската компания обяви изграждането на своя нов мащабен космически развоен център на територията на бившето летище в Доброславци.

# Еманюел Макрон #Космос #технологии #Париж #Румен Радев

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