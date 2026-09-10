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След смъртта на бебе във Варна - обвиняемата отрича умишлено да е умъртвила момченцето

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33-годишната жена остава в ареста

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33-годишната жена от Варна, която е обвинена за убийството на едногодишно бебе, остава в ареста.

Това реши състав на Варненския апелативен съд, който потвърди решението на първата инстанция.

Тя отрече умишлено да е умъртвила момченцето и каза, че от няколко месеца се грижи за него. Според съдебно-медицинската експертиза бебето е имало много кръвонасядания по тялото и най-вече по главата.

Заключението е, че е починало от тежка черепно-мозъчна травма.

Момченцето е било изоставено от родителите си и бабата е поела грижите. Установено е, че преди време детето е водено в Спешен кабинет със счупена ръка и двустранна пневмония, но не е постъпвало в болница.

В съдебната зала стана ясно, че бебето е било мъртво поне два дни преди дядото да подаде сигнал в полицията на 30 август.

Мярката за неотклонение е окончателна.

Наказанието за убийство на дете е 20 години затвор.

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