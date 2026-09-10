Столична община одобри рекорден дълг за 367 млн. евро

В Столичния общински съвет беше одобрен дълг до 367 милиона евро. С парите ще бъдат осигурени 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици от първостепенната улична мрежа на София. Взеха ли решение вече общинските съветници?

С 45 гласа „за“ Столичният общински съвет одобри рекорден заем в размер до 367 млн. евро, който ще бъде използван за реализацията на ключови инфраструктурни проекти и обновяване на градския транспорт в София. Преди началото на заседанието по повод новия политически сезон председателят на СОС Светомир Петров призова общинските съветници да не превръщат залата в политическа сцена. По думите му София не принадлежи на една партия, а на своите граждани.

Заемът ще бъде осигурен чрез две финансови институции. До 183 млн. евро се очаква да бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка, а останалата част ще бъде осигурена от друга финансова или кредитна институция. Предстои процедура, на която ще бъде избрана институцията за финансиране на втория транш. Основна част от средствата ще бъде насочена към обновяването на градския транспорт. Предвижда се закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая. Средствата ще бъдат използвани и за инфраструктурни дейности, включително ремонт на тротоари и булеварди.

Снимка: БТА

Васил Терзиев, кмет на София: „Целта на този заем заедно с всичко по което работим, за да привлечем безвъзмездна финансова помощ е именно да имаме модерен градски транспорт. Това е основата на много от политиките ни и чист въздух, и задръстване и паркиране, затова се надявам всички да подкрепите това, защото то не е нещо, което ще се случи в тази администрация, в този мандат.“

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