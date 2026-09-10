БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

100 килограма кокаин, прикрити в пратка рози, откриха на летището в Атина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
сто килограма кокаин прикрити пратка рози откриха летището атина
Слушай новината

100 килограма кокаин, скрити в пратка рози с произход Колумбия, са били открити от властите на международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, съобщава в електронното си издание в. „Катимерини“.

Операцията е била осъществена с използването на информация, получена от атинското бюро на американската Агенция за борба с наркотиците (DEA).

По случая са били задържани общо шестима души, повечето от които от албански произход.

Арестите на четирима от тях са били извършени на летището, където те е трябвало да получат пратката, а останалите двама са били задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани.

#рози #кокаин

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
1
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
2
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
3
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
4
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
5
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
6
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европа

Ветерани от спецслужбите на западни армии обучавали руски бойци в бойни лагери в България и Сърбия
Ветерани от спецслужбите на западни армии обучавали руски бойци в бойни лагери в България и Сърбия
Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения интелект Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения интелект
Чете се за: 00:40 мин.
Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски
Чете се за: 00:42 мин.
България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса
Чете се за: 02:07 мин.
Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност
Чете се за: 02:37 мин.
Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса
България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
До няколко дни „Възраждане“ ще реши за участието си в...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Служители на ИАРА заплашват със стачка заради сливане с...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ