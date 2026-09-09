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Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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силни бури проливни дъждове словения издаден оранжев код опасност
Снимка: БТА/Архив
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Силни бури обхванаха части от Словения днес, като словенската метеорологична служба издаде оранжев код за опасни явления, който е в сила за югозападната част на страната, предаде регионалната телевизия Ен1. Бурите причиниха материални щети, прекъсвания на електрозахранването и проблеми с транспорта.

Още сутринта гръмотевични бури преминаха през западната част на Словения, а около 11.00 часа достигнаха Любляна и се придвижиха към вътрешността на страната, отбелязва Ен1. На метеорологичната станция Любляна-Бежиград е измерен порив на вятъра от 91 км/ч. На ски-курорта Канин и във високите части на страната поривите са достигнали 103 км/ч, а по крайбрежието – около 50 км/ч.

Паднали дървета са причинили проблеми в редица населени места, включително Брезовица, Домжале, Гросупле, Хорюл, Комено, Лашко, Лития и Любляна. В района на Любляна дърво едва не е паднало върху колоездач, а в търговски комплекс в столицата стълб със знаме е паднал върху автомобил.

Заради бурите няколкостотин потребители в районите на Домжале, Лития и Камник са останали без електричество. Паднали дървета са блокирали и железопътната инфраструктура, поради което между Лития и Търбовле е организиран заместващ автобусен транспорт.

Очаква се лошото време да продължи и утре, когато през страната ще премине студен фронт, носещ проливни валежи. В кратък период в района от словенска Истрия до централната част на страната се очакват около 100 мм дъжд, а на места и повече.

Заради опасността от порои и бързо покачване на реките е издаден оранжев код за голяма част от страната. Очакват се и временни разливи на реки и наводнения от повърхностни води, особено в западните, южните и централните райони.

Геоложката служба на Словения предупреждава и за повишен риск от свлачища, най-вече в западната и югозападната част на страната, посочва Ен1. Жителите са призовани да следят за пукнатини, слягане и свличане на земни маси, както и за задържане на вода, и при опасност да сигнализират на телефон 112.

#наводнения в Словения #Словения #силни бури

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