Борусия Дортмунд подписа с Итън Нванери

Борусия Дортмунд официално подписа с Итън Нванери от английския шампион Арсенал в последния ден от трансферния прозорец. Нванери пристига, за да замести Янис Константелиас, който ще отсъства няколко месеца заради контузия.

19-годишният Нванери се обвърза с договор под наем за един сезон с германския вицешампион, който ще поеме цялата му заплата, пише агенция ДПА.

Константелиас скъса кръстни връзки на коляното в двубоя на Борусия срещу Хамбургер ШФ на старта на Бундеслигата и няма да може да играе дълго време. Той беше привлечен наскоро от гръцкия ПАОК.

Итън Нванери премина през академията на Арсенал и изигра 51 мача за първия отбор за лондончани след дебюта си на 15-годишна възраст, като отбеляза 10 гола и направи 2 асистенции. През миналия сезон той игра под наем в Олимпик Марсилия.

„Подписвайки с Итън, ние успяхме да привлечем много талантлив и технически надарен халф. Като се има предвид продължителното отсъствие на Янис Константелиас, за нас беше важно да успеем да подсилим състава си в кратки срокове“, коментира управляващият директор на Борусия Дортмунд Ларс Рикен.

„За нас привличането на Итън беше най-доброто възможно решение от спортна гледна точка. Доволни сме, че успяхме да финализираме тази сделка точно преди затварянето на трансферния прозорец“, добави Рикен.