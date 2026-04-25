Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО)

"Келтите" си върнаха водачеството срещу Сиксърс в първия кръг от плейофите на НБА.

Бостън Селтикс си върна увереността в плейофите на НБА. Съставът на Джо Мазула подчини Филаделфия Севънти Сиксърс със 108:100 в третия мач от четвъртфиналите в Източната конференция. Срещата имаше своите драматични моменти, особено в края, когато „келтите“ взеха по-верните решения и повалиха баскетболистите на Ник Нърс.

Това се оказа достатъчно за Селтикс да нанесат втори удар в серията и да поведат отново, този път с 2:1 победи. Четвъртата среща е планирана за 27 април (понеделник), като отново Сисксърс ще бъдат в ролята на домакини.

Началните минути подсказаха, че интригата ще бъде на дневен ред до края, като Джейлън Браун и Тайрийз Макси поемаха най-често отговорност в нападение за своите отбори. Гостите обаче имаха повече оръжия в това отношения и трайното водачество премина в ръцете им, за да си издействат аванс от 5 точки в края на дебютната част.

„Зелените“ затвърдиха това твърдение и в началото на втория период, когато не бяха далече от двуцифрената разлика чрез Бейлър Шайрмън и Дерик Уайт. Кели Убре – джуниър, Пол Джордж и Ви Джей Еджкомб вдъхновиха домакините, че имат сили за обрат, но тимът от щата Масачузетс не допусна срив и се прибра в съблекалнята при 54:47.

Джейсън Тейтъм изгря на сцената за начало на второто полувреме, връщайки надеждите на Селтикс за първа двуцифрена разлика. Пореден отговор, този път дело на Макси и Джордж, предизвика пълен обрат за Сиксърс. Светкавичен отговор на Пейтън Причард и Браун направиха така, че „келтите“ да се радват на аванс от 5 точки след 36 минути игра.

Отборът от щата Пенсилвания за пореден път показа характер на старта на последната част след поредния обрат, сътворен основно от Макси. Браун се със задачата да промени хода на събитията и успя, давайки крехка преднина на Селтикс. Андре Дръмънд, Макси и Джордж оставиха отбора от щата Пенсилвания да погледне смело към още един обрат, стопявайки изоставането му само до точка в последните по-малко от 2 минути, но Тейтъм и Пейтън Причард довършиха започнатото за „зелените“.

Джейсън Тейтъм (5 борби, 7 асистенции и 5 успешни стрелби зад дъгата) и Джейлън Браун (7 овладени под двата ринга топки) дадоха тон на Бостън с по 25 точки. Пейтън Причард наниза 15, включително и 5 успешни стрелби зад дъгата. Дерик Уайт и Никола Вучевич (6 овладени под двата ринга топки) добавиха по 11.

Тайрийз Макси се отличи за Филаделфия с 31 точки, 6 асистенции и 5 точни шута от далечна дистанция. Пол Джордж приключи с 18, 5 завършващи подавания и 4 тройки. Кели Убре – джуниър регистрира 17 точки и 6 овладени под двата ринга топки, Андре Дръмънд реализира 12, Ви Джей Еджкомб (10 борби и 5 асистенции) и Адем Бона (5 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 10.

Свързани статии:

Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
"Езерняците" пратиха "ракетите" в нокдаун и докосват втория кръг в...
Чете се за: 06:02 мин.
#Плейофи на НБА 2026 #Филаделфия Севънти Сиксърс #Бостън Селтикс

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
2
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
4
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
5
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
6
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Баскетбол

Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО)
Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО)
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО) Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
Чете се за: 06:02 мин.
Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО) Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:22 мин.
Поредно признание: Везенков с място в Идеалния отбор на сезона в Евролигата (ВИДЕО) Поредно признание: Везенков с място в Идеалния отбор на сезона в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА
Чете се за: 04:20 мин.
Олимпиакос ще опита да събере Везенков и Коди Милър-Макинтайър в един отбор Олимпиакос ще опита да събере Везенков и Коди Милър-Макинтайър в един отбор
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
