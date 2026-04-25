Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО)

Бостън Селтикс си върна увереността в плейофите на НБА. Съставът на Джо Мазула подчини Филаделфия Севънти Сиксърс със 108:100 в третия мач от четвъртфиналите в Източната конференция. Срещата имаше своите драматични моменти, особено в края, когато „келтите“ взеха по-верните решения и повалиха баскетболистите на Ник Нърс.

Това се оказа достатъчно за Селтикс да нанесат втори удар в серията и да поведат отново, този път с 2:1 победи. Четвъртата среща е планирана за 27 април (понеделник), като отново Сисксърс ще бъдат в ролята на домакини.

FRIDAY'S FINAL SCORES



Jayson Tatum knocks the game-sealing triple with 25.3 seconds left to secure a 2-1 series lead for the @celtics in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Jaylen Brown: 25 PTS, 7 REB, 3 BLK

Tyrese Maxey: 31 PTS, 6 AST, 5 3PM



Game 4:… — NBA (@NBA) April 25, 2026

Началните минути подсказаха, че интригата ще бъде на дневен ред до края, като Джейлън Браун и Тайрийз Макси поемаха най-често отговорност в нападение за своите отбори. Гостите обаче имаха повече оръжия в това отношения и трайното водачество премина в ръцете им, за да си издействат аванс от 5 точки в края на дебютната част.

„Зелените“ затвърдиха това твърдение и в началото на втория период, когато не бяха далече от двуцифрената разлика чрез Бейлър Шайрмън и Дерик Уайт. Кели Убре – джуниър, Пол Джордж и Ви Джей Еджкомб вдъхновиха домакините, че имат сили за обрат, но тимът от щата Масачузетс не допусна срив и се прибра в съблекалнята при 54:47.

ADEM BONA BLOCK.

VJ EDGECOMBE SLAM.



Big-time plays on both ends of the floor for the @sixers! pic.twitter.com/gFiV7r4o0q — NBA (@NBA) April 24, 2026

Джейсън Тейтъм изгря на сцената за начало на второто полувреме, връщайки надеждите на Селтикс за първа двуцифрена разлика. Пореден отговор, този път дело на Макси и Джордж, предизвика пълен обрат за Сиксърс. Светкавичен отговор на Пейтън Причард и Браун направиха така, че „келтите“ да се радват на аванс от 5 точки след 36 минути игра.

A GAME-HIGH 29 FOR TYRESE MAXEY.



HE PUTS PHILLY IN FRONT ONCE AGAIN!!



GET TO PRIME FOR 4Q ACTION. pic.twitter.com/uYsN91uhRG — NBA (@NBA) April 25, 2026

Отборът от щата Пенсилвания за пореден път показа характер на старта на последната част след поредния обрат, сътворен основно от Макси. Браун се със задачата да промени хода на събитията и успя, давайки крехка преднина на Селтикс. Андре Дръмънд, Макси и Джордж оставиха отбора от щата Пенсилвания да погледне смело към още един обрат, стопявайки изоставането му само до точка в последните по-малко от 2 минути, но Тейтъм и Пейтън Причард довършиха започнатото за „зелените“.

JAYSON TATUM.



CELTICS UP 6 WITH 25.3 LEFT IN THE FOURTH.



GET TO PRIME FOR THE FINISH OF GAME 3. pic.twitter.com/DNvu5VC4oD — NBA (@NBA) April 25, 2026

Джейсън Тейтъм (5 борби, 7 асистенции и 5 успешни стрелби зад дъгата) и Джейлън Браун (7 овладени под двата ринга топки) дадоха тон на Бостън с по 25 точки. Пейтън Причард наниза 15, включително и 5 успешни стрелби зад дъгата. Дерик Уайт и Никола Вучевич (6 овладени под двата ринга топки) добавиха по 11.

Тайрийз Макси се отличи за Филаделфия с 31 точки, 6 асистенции и 5 точни шута от далечна дистанция. Пол Джордж приключи с 18, 5 завършващи подавания и 4 тройки. Кели Убре – джуниър регистрира 17 точки и 6 овладени под двата ринга топки, Андре Дръмънд реализира 12, Ви Джей Еджкомб (10 борби и 5 асистенции) и Адем Бона (5 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 10.