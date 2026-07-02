Бостън изпрати звездата си Джейлън Браун във Филаделфия в замяна на Пол Джордж

Петкратният участник в Мача на звездите Джейлън Браун ще има нов отбор през новия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като Бостън Селтикс се договори да го размени с Филаделфия 76ърс за Пол Джордж и четири избора от предстоящи драфтове.

Според ESPN компенсацията ще представлява по един избор от първия и по един от втория кръг на драфтовете през 2028 и 2031 година. Освен нея, "келтите" ще получат 36-годишния Пол Джордж, който през игра в едва 37 мача и отбеляза средно по 17,3 точки. През миналия сезон ветеранът изтърпя наказание от 25 мача заради нарушаване на антидопинговите правила, а Сиксърс отпаднаха в полуфиналите на Източната конференция от бъдещия шампион Ню Йорк Никс.

От другата страна Сиксърс ще се сдобие с един от най-силните играчи през миналата кампания - Джейлън Браун, който записа най-добрите показатели в кариерата си от 28,7 точки, 6,9 борби и 5,1 асистенции средно за 71 участия. 29-годишният американец помогна на Селтикс да завършат сезона с баланс 56-26, въпреки отсъствието на контузения Джейсън Тейтъм, който пропусна по-голямата част от сезона и се завърна едва през март.

Бостън отпадна в първия кръг на плейофите в Източната конференция за пръв път пет години именно от Филаделфия, а Джейлън Браун изглеждаше като един от малкото позитиви за тима на Джо Мазула в хода на кампанията.

Същевременно тимът на Селтикс привлече свободния агент Мичъл Робинсън, който спечели титлата с Ню Йорк Никс през миналия месец.

28-годишният център се е съгласил да подпише тригодишен договор на стойност 47,4 милиона долара след осем сезона за нюйоркчани, които са един от историческите съперници на Бостън.