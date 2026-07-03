Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара

Бостън Селтикс постигна споразумение с титулярния си център Немиаш Кета за нов четиригодишен договор на стойност 56 милиона долара, съобщава ESPN.

26-годишният португалец ще продължи да носи екипа на „келтите“, след като през изминалия сезон се утвърди като важна част от състава. Кета започна като титуляр в 75 срещи и записа най-добрите показатели в кариерата си – средно по 10,2 точки, 8,4 борби и 1,7 асистенции на мач.

С новия контракт Бостън демонстрира доверие към 213-сантиметровия център, въпреки че само преди няколко дни привлече още един баскетболист на същата позиция. Шампионът с Ню Йорк Никс Мичъл Робинсън подписа тригодишен договор с клуба на стойност малко над 47 милиона долара.

Очаква се конкуренцията между двамата центрове да засили опциите на Селтикс под коша в стремежа на отбора към нова успешна кампания в НБА.