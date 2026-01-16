БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Подробности за триумфа на бостънци, както и за останалите мачове в НБА от изминалата вечер, вижте в обзора.

Бостън Селтикс победи Маями Хийт след 39 точки на Анфърни Саймънс
Слушай новината

Бостън Селтикс победи Маями Хийт със 119:114 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Анфърни Саймънс, който е в първата си кампания с екипа на бостънци, изигра най-добрия си мач, откакто пристигна от Портланд Трейл Блейзърс през лятото, отбелязвайки 39 точки. Бостън изостана в резултата още през първата четвърт и успя да настигне опонента си чак при 5 оставащи минути в заключителната част. Веднъж повели, Селтикс не изпуснаха преднината си и спечелиха двубоя благодарение на точни опити от наказателната линия на Саймънс и Сам Хаузер. Така отборът, воден от Джо Мазула, подобри баланса си до 25-15, с което се изкачи на втората позиция в Източната конференция, докато Маями е 8-и с 21-20.

Освен 39-те точки на Анфърни Саймънс, Джейлън Браун добави 27 точки и 7 борби за Селтикс, а Сам Хаузер отбеляза 17. Единственият друг играч с двуцифрени показатели за резултатност беше Лука Гарза с 11.

За Маями Норман Пауъл беше най-резултатен с 26 точки, Бам Адебайо и Тайлър Хиро записаха по 22, а Андрю Уигинс се отчете с 16 точки и 8 борби. Новобранецът Каспарас Якучионис се включи с 12 от пейката и за втори път в кариерата си достигна двуцифрена резултатност, след като през декември, отново срещу Бостън, отбеляза 17 в третия си мач в НБА изобщо.

Шарлът Хорнетс поднесе изненада срещу лидера в Тихоокеанската дивизия Лос Анджелис Лейкърс, надделявайки със 135:117. Десет дни след неочакваната победа срещу миналогодишния шампион и лидер на Запад Оклахома Сити Тъндър и пет след разгрома с 55 точки срещу Юта Джаз, Хорнетс добавиха още едно подобно постижение към мачовете си като гост през настоящия сезон. С този успех те подобриха баланса си на 12-ата позиция в Източната конференция до 15-26, докато Лейкърс са 5-и на Запад с 24-15.

ЛаМело Бол отбеляза 27 от 30-те си точки през второто полувреме, като едновременно с това изравни най-доброто постижение в кариерата си от 9 вкарани тройки, а към тях той добави и 11 асистенции и 6 борби. Брандън Милър помогна с 26 точки, Майлс Бриджис завърши с 25 точки и 8 борби, а новобранецът Кон Кнюпел се отчете с 19 точки и 7 овладени топки.

Лука Дончич беше най-добър в срещата с 39 точки, но те не достигнаха на „Езерняците“, за да се докоснат до победата. ЛеБрон Джеймс добави 29 точки и 9 борби, а Джейк ЛаРавия отбеляза 18 точки.

Голдън Стейт Уориърс надви Ню Йорк Никс у дома със 126:113. Джими Бътлър поведе „Воините“ с 32 точки и 8 борби, донасяйки 23-ия успех от началото на сезона за тима от Калифорния. Стеф Къри започна срещата с четири пропуска отдалеч, преди да вкара първата си тройка в началото на третата част. Това беше едва третия път през сезона, в който той не отбелязва нито един кош от далечно разстояние през първото полувреме на двубой от НБА.

Въпреки това Къри завърши срещата с 27 точки, а към тях добави и 7 асистенции. Моузес Мууди добави 21 точки, а Брандън Поджемски се включи с 19 от пейката.

За Никс отсъстваше звездата на тима Джейлън Брънсън, а без него Оу Джи Ануноби и Майлс Макбрайд бяха най-резултатни, отбелязвайки по 25 точки. Микал Бриджис реализира 21, а Карл-Антъни Таунс завърши с дабъл-дабъл от 17 точки и 20 борби.

Виктор Уембаняма преодоля болката след удар с Янис Адетокунбо през първата четвърт, за да донесе победата на Сан Антонио Спърс срещу Милуоки Бъкс със 119:101. Новобранец на годината за 2024-а напусна за съблекалнята след само три минути игра, но се завърна в края на частта и доигра срещата. Французинът отбеляза 22 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, Стефон Касъл добави 19 точки и 10 асистенции, а Де'Арън Фокс завърши с 18 точки, донасяйки 28-а победа за сезона на „Шпорите“.

За Бъкс, които са на 11-ата позиция в класирането на Източната конференция с баланс от 17-24, Янис Адетокунбо отбеляза 21 точки, а Кайл Кузма добави 18.

Орландо Меджик победи Мемфис Гризлис със 118:111 в първия от двата европейски сблъсъка между тези отбори, изигран в Берлин. Паоло Банкеро поведе тима си към успеха с 26 точки и 13 борби, Антъни Блек добави 21 точки и 7 асистенции, а Франц Вагнер записа 18 точки и 9 борби при завръщането си в състава на Меджик след повече от година отсъствие. За „Гризлитата“ Джерън Джаксън Джуниър отбеляза 30 точки, Санти Алдама се включи с 18, влизайки от пейката, а Седрик Кауърд завърши със 17.

Вторият мач в Европа между двата тима ще бъде в Лондон в неделя.

