Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ

Ботев 2012 пренаписа своята история в НБЛ, след като спечели за първи път през новия сезон. Баскетболистите на Йован Попович се справиха с Шумен след 89:74 в мач от четвъртия кръг. В зала "Младост" дебютантът в родния елит поведе от самото начало и до края не допусна огромни колебания, като ключова роля изигра и Георги Герганов, който финишира с коефициент на полезно действие от 37. Така отборът от Враца остави играчите на Драган Костич с празни ръце, нанасяйки им трето последователно поражение.

Новаците в шампионата имат един успех и две поражения, а "жълто-зелените" все още не знаят какво е победа и са с три загуби. На 1 ноември (събота) Ботев ще гостува на Академик Бултекс 99. От своя страна Шумен ще бъде гост на Рилски спортист в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Botev 2012 (@bcbotev2012)





Георги Герганов, Дейвид Хоутън и Стефан Михайлов се постараха гостите да поставят ударно начало, повеждайки с двуцифрена разлика. Точните стрелби на Костадин Лазаров и Андрия Блатанчич не дадоха желания ефект на домакините, а това не спря врачани да се откъснат с 12 точки след 10 минути игра.

Станислав Хинков и Герганов направиха така, че отборът от Враца да продължи с убедителното си представяне и през втората част. Трудностите продължиха да преследват „жълто-зелените“ и дебютантът в НБЛ се изстреля при 53:37.

Рецитал, дело на Михаил Калинов, Хинков и Михайлов, позволи на гостите да не изпуснат инициативата и при подновяването на играта. До края на предпоследния период шуменци не успяха да отвърнат и техните съперници се радваха на аванс от 15 точки.

В началото на финалната десетка ситуацията на паркета не се промени и врачанският отбор спечели. Шуменският тим успя да създаде някаква интрига, стопявайки немалка част от изоставането си с помощта на Лазаров и Блатанчич, но Калинов, Хинков и Герганов взеха мерки, за да върнат спокойствието гостуващия лагер до края на мача.

Георги Герганов се развихри за Ботев с 33 точки, 9 борби и 7 асистенции. Михаил Калинов наниза 14 точки, Станислав Хинков има 13, Дейвид Хоутън записа 11 и 9 овладени под двата ринга топки. Иво Корестилов отбеляза 10 точки.

Костадин Лазаров завърши с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции за Шумен. Джейлън Бар приключи с 14 точки, Андрия Блатанчич (7 борби) и Баръш Мустафа реализираха по 12.