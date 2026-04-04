Ботев 2012 спря полета на Спартак Плевен

Чете се за: 03:45 мин.
Дебютантът в НБЛ взе още един скалп по пътя към четвъртото място.

Снимка: balkan-basket.com
Ботев 2012 продължава да е под пара в НБЛ и добави срещу името си четвърти пореден успех. Момчетата на Мирислав Ралчев подчиниха Спартак Плевен с 85:76 в среща от 29-ия кръг, която се изигра в "Арена Ботевград". Двата отбора си поделиха надмощието през първото полувреме, но през второто дебютантът в елита намери нужните аргументи и наложи волята си над състава на Желко Лукаич, за да спре рейда му от шест последователни верни стъпки. По този начин Ботев отново неутрализира спартаклии и спечели всички дуели за 3/3 през сезона.

В игра за отбора от Враца се завърна Кортни Алекзандър. От своя страна тимът от Плевен остана без Ноел Браун, който натрупа 5 лични нарушения.

Това се оказа достатъчно за врачанския отбор да се настани на четвъртото място във временното класиране с 15 победи и 11 загуби, а "синьо-белите" се смъкнаха до шестата позиция с 14 успеха и 12 поражения. На 8 април (сряда) Ботев ще влезе в ролята на гост срещу Рилски спортист, докато ден по-късно Спартак ще посрещне Шумен.

Михаил Калинов, Георги Герганов и Дейвид Хоутън обединиха усилия, за да окрилят домакините към едноличното водачество в началните минути. Павлин Иванов бе замесен във всичко най-интересно за гостите, но не получи достатъчно подкрепа в офанзивен план от своите съотборници и новакът в шампионата се пребори за аванс от 4 точки в края на дебютния период.

Ролите на паркета се промениха за начало на следващата десетка, когато нападението на „синьо-белите“ влезе в релси и обратът бе осъществен. Отборът от Враца излезе от нокдауна чрез Иво Корестилов и Дейвид Хоутън, но спартаклии се прибраха в съблекалнята при 39:37.

Размяната на удари беляза старта на третата част, в която Калинов и Кавон Скот често попадаха под светлините на прожекторите. Усилията на Скот се оказаха се оказаха единствения лъч надежда за тима от Плевен, а Герганов пое щафетата и извоюва на домакините актив от 8 точки след 30 минути игра.

Доскорошният участник в Европейската северна лига отказа да развее бялото знаме и затвърди тези впечатления при откриването на заключителната четвърт, тъй като се доближи само до точка със съдействието на Джейлън МакКлауд и Скот. Домакините за пореден път намериха рецепта да стопират щурма на своя съперник, този път чрез Кортни Алекзандър и Герганов, за да не погледнат назад до финалната сирена.

Георги Геранов вдъхнови Ботев със своите 20 точки, 6 борби и 6 асистенции. Кортни Алекзандър се отчете със 17 и 7 овладени под двата ринга топки. Дейвид Хоутън (14 овладени под двата ринга топки) и Михаил Калинов (7 завършващи подавания) се разписаха с по 14 точки.

Кавон Скот се открои за Спартак с 20 точки и 6 борби. Павлин Иванов реализира 13.

Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
