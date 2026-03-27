Ботев Пд надигра Локомотив Сф в контролна среща

Ботев (Пловдив) се наложи с 3:1 над Локомотив (София) в контролна среща, играна на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“. Головете за "канарчетата" реализираха Педро Игор, Франклин Маскоте и Чимези Уилямс, докато за столичните "железничари" се разписа Доналдо Ацка.

Първи минути с екипа на „жълто-черните“ записаха Карлос Меоти, както и каращият проби в тима Ифена Доргу.

В 13-ата минута Педро Игор стреля над вратата от границата на наказателното поле, а три минути по-късно удар на Аугусто профуча покрай гредата на Славков.

Малко след това красиво изпълнение от въздуха на Ифена Доргу бе блокирано от вратаря на гостите. До края на първата част Ацка стреля неточно, а Славков отрази удар на Аугусто.

След почивката „канарчетата“ вдигнаха оборотите и доминираха на терена. В 52-рата минута Карлос Меоти на два пъти обра овациите на публиката, след хубав пас към Доргу и точен удар, спасен от вратаря.

Последва пропуск на Маскоте с глава и атрактивен ножичен удар на Солдо. В 63-ата минута рожденикът днес Педро Игор откри резултата с красив диагонален изстрел.

Пет минути по-късно пас на Тодор Неделев намери Франклин Маскоте, а нападателят очи в очи с вратаря на столичани вкара за 2:0. В 76-ата минута Спас Делев стреля от фаул, но Николай Пранджев показа отличен рефлекс и изби.

Минута по-късно акция между Неделев и Маскоте завърши с пас към Уилямс Чимези, който с хладнокръвен удар вкара за 3:0.

В 82-ата минута Пранджев спаси удар на Ерол Дост, но при последвалия корнер Доналдо Ацка с глава оформи крайния резултат.