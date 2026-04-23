Илия Груев: Съкрушен съм, но ще се върна по-силен

Илия Груев не скри своето разочарование след последните новини, свързани с неговото състояние. Играчът на Лийдс е аут до края на сезона, тъй като получи контузия на тренировка. Българският национал все пак остава мотивиран, заявявайки, че ще се върне по-силен.

Халфът използва своя официален Instagram профил, за да разкрие как се чувства.

„Съкрушен съм, че ще бъда извън игра до края на сезона, особено като се има предвид какъв страхотен мач ни предстои тази неделя. Боли ме, че няма да съм на терена с момчетата, но определено ще бъда там, за да ги подкрепя отстрани. Сега е време да се съсредоточа върху възстановяването си. Ще се върна по-силен

Успех на съотборниците ми! Сигурен съм, че ще продължим невероятното си пътешествие и в заключителните мачове от този голям сезон!“, гласеше посланието на Груев.