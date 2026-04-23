Илия Груев се е контузил на тренировка

Футболист №1 на България за 2025 година Илия Груев е получил контузия на тренировка, която може да го извади от игра до края на сезона, съобщават английски медии.

Груев остана извън групата на Лийдс Юнайтед при снощното равенство 2:2 при гостуването на Борнемут във Висшата лига, а причината е увреждане на менискус на коляното, пише "Йоркшър Ивнинг Поуст". От клуба обявиха, че 25-годишният полузащитник се нуждае от допълнителни изследвания, след които има повече яснота за срока на възстановяване.

Българският национал има 26 мача с три асистенции за Лийдс през този сезон.

До края на сезона във Висшата лига остават още четири кръга, а кампанията в Премиршип приключва на 24 май.