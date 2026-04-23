Окончателно: Илия Груев аут до края на сезона (ВИДЕО)

Лийдс ще се лиши от услугите на Илия Груев в близко бъдеще. Българският национал е аут до края на сезона, тъй като страда от травма в коляното. Новината бе потвърдена от халфа, който използва своя официален Instagram профил, както и от мениджъра на англичаните в лицето на Даниел Фарке. По-рано през деня се появи информация, разпространена от медиите на Острова, че българинът се е контузил на тренировка и участието му в остатъка от мачовете през 2025/2026 с екипа на йоркширци е застрашено, което в крайна сметка се потвърди.

Това означава, че 25-годишният футболист няма да играе за тима от Йоркшир на полуфиналите срещу Челси във ФА Къп и в оставащите срещи до края на сезона във Висшата лига.

“За съжаление, новините за Илия Груев са лоши. Потвърдена е контузия на менискуса, която ще го извади от играя до края на сезона и той няма да може да ни помогне за мача за ФА Къп и след това. Очакваме го обратно за началото на предсезонната подготовка. Това не е идеално за нас и всички му съчувстваме”, заяви Фарке.

За Груев – младши това е първа кампания в английския елит, като през първите три месеца бе сред основните фигури за „белите“. Полузащитникът записа 26 мача във всички турнири за Лийдс, като финишира с 3 асистенции.