БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Чете се за: 04:45 мин.
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Окончателно: Илия Груев аут до края на сезона (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Контузия спря устрема на играча на Лийдс.

илия груев беше избран играч нотингам форест
Слушай новината

Лийдс ще се лиши от услугите на Илия Груев в близко бъдеще. Българският национал е аут до края на сезона, тъй като страда от травма в коляното. Новината бе потвърдена от халфа, който използва своя официален Instagram профил, както и от мениджъра на англичаните в лицето на Даниел Фарке. По-рано през деня се появи информация, разпространена от медиите на Острова, че българинът се е контузил на тренировка и участието му в остатъка от мачовете през 2025/2026 с екипа на йоркширци е застрашено, което в крайна сметка се потвърди.

Това означава, че 25-годишният футболист няма да играе за тима от Йоркшир на полуфиналите срещу Челси във ФА Къп и в оставащите срещи до края на сезона във Висшата лига.

“За съжаление, новините за Илия Груев са лоши. Потвърдена е контузия на менискуса, която ще го извади от играя до края на сезона и той няма да може да ни помогне за мача за ФА Къп и след това. Очакваме го обратно за началото на предсезонната подготовка. Това не е идеално за нас и всички му съчувстваме”, заяви Фарке.

За Груев – младши това е първа кампания в английския елит, като през първите три месеца бе сред основните фигури за „белите“. Полузащитникът записа 26 мача във всички турнири за Лийдс, като финишира с 3 асистенции.

Илия Груев се е контузил на тренировка
Полузащитникът страда от увреждане на менискус на коляното.
Чете се за: 00:57 мин.
#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс Юнайтед #Илия Груев

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ