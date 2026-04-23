Марин Петков върна Ал Тавоон на правия път в Саудитска Арабия

Марин Петков помогна на Ал Тавоон да се върне на победния път в елита на Саудитска Арабия. Българинът и неговите съотборници спечелиха при гостуването си на Ал Найма с 2:1 в мач от 29-ия кръг.

Българският национал започна сред стартовите 11 и не разочарова. Нападателят се постави името си сред голмайсторите, отбелязвайки втория гол за гостите.

Автогол на Виктор Варгас още в осмата минута даде аванс на гостуващия тим, а в 63-та Петков бе точен. В края на мача Самир отбеляза почетното попадение за домакините.

С успеха Ал Тавоон е на пето място в класирането с 49 точки, но изостава с 13 от четвъртия Ал Кадсия.