Ливърпул изпълни "лебедова песен" на Салах и Робъртсън с равенство срещу Брентфорд в последния мач за сезона

Къртис Джоунс се разписа след асистенция на египтянина, но Кевин Шаде донесе точката на "пчеличките“ на емоционалния "Анфийлд“

Ливърпул завърши сезона във Висшата лига с равенство 1:1 срещу Брентфорд на „Анфийлд“ в мач, белязан от емоционалните сбогувания с Мохамед Салах и Андрю Робъртсън.

Домакините започнаха по-активно, а Салах бе близо до мечтано попадение в последния си двубой за клуба, но ударът му от пряк свободен удар в 19-ата минута срещна гредата. Малко по-късно Доминик Собослай също стреля опасно, а Каомин Келъхър се намеси добре след изстрел на Райън Гравенберх.

Брентфорд обаче също имаше своите шансове. В края на първата част Кевин Шаде получи отлична възможност от близка дистанция, но Алисон направи ключово спасяване и запази резултата 0:0 до почивката.

След паузата Ливърпул стигна до гол в 58-ата минута. Салах бе изведен отдясно и с прецизно подаване намери Къртис Джоунс, който отблизо откри резултата. Попадението бе проверено за засада, но бе зачетено.

В 64-ата минута Брентфорд изравни. След центриране отдясно топката стигна до Шаде, който с глава прати топката покрай Алисон за 1:1. Попадението върна надеждите на гостите за европейско участие и те натиснаха сериозно в заключителните минути.

Най-емоционалният момент настъпи в 73-ата минута, когато Салах напусна терена под бурните аплодисменти на "Анфийлд“. Малко по-късно подобно изпращане получи и Робъртсън. Двамата бяха уважени с шпалир от съотборниците си и овации от трибуните.

В добавеното време Брентфорд можеше да стигне до историческа победа, но Уатара пропусна огромен шанс, след като засече с глава центриране на Дамсгор, но прати топката над вратата.

Така Ливърпул приключи сезона с равенство, а „Анфийлд“ изпрати две от големите фигури на модерната ера на клуба с аплодисменти, песни и много емоции.

