Ботев Пловдив: Съдийското назначение за дербито с Локомотив е управленска провокация

"Канарчетата" очакват съдийският екип да бъде променен незабавно.
От ръководството на Ботев Пловдив изразиха своята категорична позиция срещу съдийските назначения за предстоящото градско дерби с Локомотив от четвъртфиналите в турнира за Купата на България по футбол.
За главен съдия на срещата бе определен Георги Кабаков, с помощници Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Четвърти арбитър е Георги Стоянов, а за системата ВАР ще отговарят Никола Попов и Валентин Железов.
От клуба определиха наряда като скандален и поставиха под съмнение безпристрастността, професионализма и управленските решения в българския футбол.
Пловдивският клуб смята, че е недопустимо Георги Стоянов да бъде четвърти арбитър, предвид факта, че е фен на Локомотив.
Ботев Пловдив незабавно настоява за:
– публични и мотивирани обяснения за всички съдийски и ВАР назначения;
– прекратяване на практиката компрометирани съдии да бъдат въртени в ключови мачове;
– поемане на ясна отговорност, а не формално оправдаване.