Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Ботев Пловдив: Съдийското назначение за дербито с Локомотив е управленска провокация

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
"Канарчетата" очакват съдийският екип да бъде променен незабавно.

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Снимка: startphoto.bg
От ръководството на Ботев Пловдив изразиха своята категорична позиция срещу съдийските назначения за предстоящото градско дерби с Локомотив от четвъртфиналите в турнира за Купата на България по футбол.

За главен съдия на срещата бе определен Георги Кабаков, с помощници Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Четвърти арбитър е Георги Стоянов, а за системата ВАР ще отговарят Никола Попов и Валентин Железов.

От клуба определиха наряда като скандален и поставиха под съмнение безпристрастността, професионализма и управленските решения в българския футбол.

Пловдивският клуб смята, че е недопустимо Георги Стоянов да бъде четвърти арбитър, предвид факта, че е фен на Локомотив.

Ботев Пловдив незабавно настоява за:

– публични и мотивирани обяснения за всички съдийски и ВАР назначения;
– прекратяване на практиката компрометирани съдии да бъдат въртени в ключови мачове;
– поемане на ясна отговорност, а не формално оправдаване.

Product image
