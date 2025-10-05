БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

Ботев Пловдив спечели визитата си на Ботев Враца след обрат

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Ивайло Видев донесе трите точки на тима си с първия си гол за пловдивчани.

ПФК Ботев Пловдив
Снимка: startphoto.bg
Ботев Пловдив направи обрат и победи с 2:1 като гост Ботев Враца в мач 11-ия кръг на Първа лига.

След четвърт час игра домакините поведоха в резултата. Константинос Балоянис направи грешка и топката достигна до Мартин Петков, който след това подаде за Радослав Цонев и той се разписа във вратата на пловдивчани.

Само шест минути след това "жълто-черните" изравиха. Армстронг Око-Флекс преодоля защитата на врачани и от малък ъгъл шутира покрай Димитър Евтимов, кълбото се отби в гредата и влезе в мрежата.

Ботев Пловдив направи опасна контра малко преди края на първата част. Николай Минков навлезе в наказателното поле и беше сам срещу Димитър Евтимов, след което стреля неточно.

В 78-ата минута "канарчетата" направиха обрат в двубоя. Емил Мартинов центрира в наказателното поле на домакините, където Стивън Петков продължи топката за Ивайло Видев и той отбеляза първия си гол за крайното 2:1.

Пловдивчани имат 10 точки на 11-то място, докато Ботев Враца е с 4 точки повече на шестата позиция в класирането.

#Първа лига 2025/2026 #Ботев Враца #Ботев Пловдив

