Правителството на Габон разпусна националния отбор по футбол след отпадането от Купата на африканските нации

Правителството на Габон съобщи, че разпуска националния отбор на страната след отпадането още в груповата фаза на Купата на африканските нации.

"Пантерите" напуснаха турнира с три загуби от Камерун, Мозамбик и Кот д'Ивоар, което доведе до недоволство сред властите в Либървил.

В изявление, предавано по местната национална телевизия, спортният министър на страната Симплис-Дезире Мамбула съобщи, че в резултат на "срамното представяне" в Мароко националният отбор е разформирован до второ нареждане, треньорите са уволнени, а капитанът Бруно Екуеле Манга и голмайсторът Пиер-Емерик Обамеянг са отстранени.

Обамеянг, който не игра заради контузия при поражението с 2:3 от шампиона Кот д'Ивоар в сряда, написа в социалните мрежи, че "проблемите на тима са много по-големи от мен".

Разформироването на национални отбори заради слаби представяния е честа практика в Африка, макар и в последните години това да се случва много рядко заради натиск от страна на ФИФА.