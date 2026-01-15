Ботев Пловдив започна с победа контролите от зимната си подготовка

Отборът на Ботев Пловдив започна с победа контролните срещи от зимната си подготовка. В първата си проверка футболистите на Димитър Димитров надиграха третодивизионния Марица Пловдив с 2:0 като домакини на стадион „Христо Ботев“. Попаденията за „канарчетата“ реализираха Николай Минков и Никола Илиев през първата част.

В 33-ата минута грешка в защитата на Марица даде шанс на Алекса Мараш да получи на метър пред голлинията, но стреля над вратата. Пет минути по-късно още една неточност в отбраната на „жълто-сините“ позволи на Николай Минков да открие резултата с удар по земя от границата на наказателното поле, при който Дениз Русев не се намеси убедително.

В предпоследната минута от редовното време на първата част Никола Илиев удвои аванса на „канарчетата“ след асистенция на Тодор Неделев.

За началото на второто полувреме старши треньорът на Ботев Димитър Димитров смени целия си титулярен състав.

Десет минути след старта на втората част Самуил Цонов засече центриране отдясно, но Петър Начев отрази с крак, а след това при добавката Иван Филипов шутира покрай гредата. До края на мача стражът на Марица имаше още няколко добри намеси, за да не допусне още попадения в своята врата.

За Ботев предстои подготвителен лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари, където „жълто-черните“ ще изиграят още четири контролни срещи.