БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Пловдив започна с победа контролите от зимната си подготовка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

"Канарчетата" се наложиха над Марица Пловдив.

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Ботев Пловдив започна с победа контролните срещи от зимната си подготовка. В първата си проверка футболистите на Димитър Димитров надиграха третодивизионния Марица Пловдив с 2:0 като домакини на стадион „Христо Ботев“. Попаденията за „канарчетата“ реализираха Николай Минков и Никола Илиев през първата част.

В 33-ата минута грешка в защитата на Марица даде шанс на Алекса Мараш да получи на метър пред голлинията, но стреля над вратата. Пет минути по-късно още една неточност в отбраната на „жълто-сините“ позволи на Николай Минков да открие резултата с удар по земя от границата на наказателното поле, при който Дениз Русев не се намеси убедително.

В предпоследната минута от редовното време на първата част Никола Илиев удвои аванса на „канарчетата“ след асистенция на Тодор Неделев.

За началото на второто полувреме старши треньорът на Ботев Димитър Димитров смени целия си титулярен състав.

Десет минути след старта на втората част Самуил Цонов засече центриране отдясно, но Петър Начев отрази с крак, а след това при добавката Иван Филипов шутира покрай гредата. До края на мача стражът на Марица имаше още няколко добри намеси, за да не допусне още попадения в своята врата.

За Ботев предстои подготвителен лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари, където „жълто-черните“ ще изиграят още четири контролни срещи.

#Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
5
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
6
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Футбол

Спартак Варна победи Фратрия в първата си контрола
Спартак Варна победи Фратрия в първата си контрола
Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен
Чете се за: 01:00 мин.
Кристиано Роналдо е заработил два пъти повече от Лионел Меси през 2025 г. Кристиано Роналдо е заработил два пъти повече от Лионел Меси през 2025 г.
Чете се за: 01:42 мин.
Арда победи Левски Карлово в първата си контрола за годината Арда победи Левски Карлово в първата си контрола за годината
Чете се за: 01:02 мин.
ЦСКА 1948 допусна трета загуба в контролите ЦСКА 1948 допусна трета загуба в контролите
Чете се за: 01:15 мин.
Левски се интересува от Хуан Переа, но няма отправена оферта за играча Левски се интересува от Хуан Переа, но няма отправена оферта за играча
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ