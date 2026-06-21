БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков: Това беше състезанието ми с най-много грешки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Когато не си във форма и правиш много състезания, става един спад, заяви скачачът, който се поздрави с бронз във Волос.

божидар саръбоюков стартира сезона силно второ шанхай
Слушай новината

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков заяви, че не е очаквал да спечели титлата в скока на дължина на Балканското първенство по лека атлетика във Волос (Гърция).

Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.04 метра (-0.8) в четвъртия си опит и взе бронзово отличие.

"Аз по принцип нямах очаквания да спечеля титлата, защото знам каква е моята форма, знам каква е формата на Тентоглу този сезон. Доста грешки имаше в скока, не можах да реализирам поне някакъв задоволителен резултат. Но състезание е, Балканиада. Смятам, че тепърва този сезон ще развивам формата си. Сега имам три седмици почивка, в които ще се наглася много върху подготовката", каза Саръбоюков пред българските медии.

Той призна, че това е състезанието с най-много грешки за него.

"Повлия ми не това, че са много състезанията, в които участвах, защото зимата видяхме, че многото състезания ме вкараха в много добра форма. Просто, когато си в добра форма и правиш много състезания, според мен, влизаш в още по-добра форма. Когато не си във форма и правиш много състезания, става един спад. Точно в Китай, след като се разболях, ми се натрупаха доста състезания. Тогава се изкарах извън форма и смятам, че ми трябваше пространство между състезанията, за да мога да се подготвя отново и да се вкарам във форма. Но за жалост е чак сега в това пространство. Смятам, че дори днес можех да реализирам резултатите, с които ме видяхте този сезон. Но това беше състезанието ми с най-много грешки. Надявам се за тези три седмици да влезна отново в по-добра форма и психически да съм с една идея по-голямо самочувствие. Не че и сега не съм, но увереността също е много важна. Тренировките ти дават увереност", добави той.

Саръбоюков подкрепи Милтиадис Тентоглу, който направи само един опит, за да стане шампион и призна, че иска да вземе европейската титла на открито.

"Той може да прави каквото си поиска. Може би публиката искаше да види още шоу от него, със сигурност. Но все пак е почувствал, че не трябва да скача и не е скачал. А пък и го разбирам, защото вятъра се обърна и беше постоянно минус. Постоянно беше насрещен. Той търсеше голям скок днес, а с този вятър беше малко по-трудно", коментира той.

"Най-напред искам да се вкарам пак на формата, която желая. Искам да направя някакво силно състезания и след това да мисля за европейското. Но, разбира се, европейската титла, всяка една титла винаги е в моите мечти", завърши националът.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков завърши на трето място във Волос
Божидар Саръбоюков завърши на трето място във Волос
Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.04 метра (-0.8) в...
Чете се за: 00:55 мин.
#Божидар Съръбоюков #Балканиада по лека атлетика за мъже и жени във Волос 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
1
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
2
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
3
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
4
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
Делян Добрев се оттгеля от парламента
5
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Истории от Световните първенства – 1978
6
Истории от Световните първенства – 1978

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Други спортове

Злато за Роселин Бачевски на Европейската купа в Чехия
Злато за Роселин Бачевски на Европейската купа в Чехия
Георги Павлов: Подем в атлетиката има Георги Павлов: Подем в атлетиката има
Чете се за: 01:25 мин.
Христо Илиев: Очаквах да стана шампион Христо Илиев: Очаквах да стана шампион
Чете се за: 01:40 мин.
Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика
Чете се за: 02:12 мин.
Божидар Саръбоюков завърши на трето място във Волос Божидар Саръбоюков завърши на трето място във Волос
Чете се за: 00:55 мин.
Христо Илиев спечели първа титла за България на Балканиадата по лека атлетика Христо Илиев спечели първа титла за България на Балканиадата по лека атлетика
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на преговорите Иран-САЩ утре
Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА) Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА)
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Инициативата "Светилник": Още 9 български училища ще пеят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18 фотографски истории в галерия на открито „Ани и...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ