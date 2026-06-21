Божидар Саръбоюков: Това беше състезанието ми с най-много грешки

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков заяви, че не е очаквал да спечели титлата в скока на дължина на Балканското първенство по лека атлетика във Волос (Гърция).

Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.04 метра (-0.8) в четвъртия си опит и взе бронзово отличие.

"Аз по принцип нямах очаквания да спечеля титлата, защото знам каква е моята форма, знам каква е формата на Тентоглу този сезон. Доста грешки имаше в скока, не можах да реализирам поне някакъв задоволителен резултат. Но състезание е, Балканиада. Смятам, че тепърва този сезон ще развивам формата си. Сега имам три седмици почивка, в които ще се наглася много върху подготовката", каза Саръбоюков пред българските медии.

Той призна, че това е състезанието с най-много грешки за него.

"Повлия ми не това, че са много състезанията, в които участвах, защото зимата видяхме, че многото състезания ме вкараха в много добра форма. Просто, когато си в добра форма и правиш много състезания, според мен, влизаш в още по-добра форма. Когато не си във форма и правиш много състезания, става един спад. Точно в Китай, след като се разболях, ми се натрупаха доста състезания. Тогава се изкарах извън форма и смятам, че ми трябваше пространство между състезанията, за да мога да се подготвя отново и да се вкарам във форма. Но за жалост е чак сега в това пространство. Смятам, че дори днес можех да реализирам резултатите, с които ме видяхте този сезон. Но това беше състезанието ми с най-много грешки. Надявам се за тези три седмици да влезна отново в по-добра форма и психически да съм с една идея по-голямо самочувствие. Не че и сега не съм, но увереността също е много важна. Тренировките ти дават увереност", добави той.

Саръбоюков подкрепи Милтиадис Тентоглу, който направи само един опит, за да стане шампион и призна, че иска да вземе европейската титла на открито.

"Той може да прави каквото си поиска. Може би публиката искаше да види още шоу от него, със сигурност. Но все пак е почувствал, че не трябва да скача и не е скачал. А пък и го разбирам, защото вятъра се обърна и беше постоянно минус. Постоянно беше насрещен. Той търсеше голям скок днес, а с този вятър беше малко по-трудно", коментира той.

"Най-напред искам да се вкарам пак на формата, която желая. Искам да направя някакво силно състезания и след това да мисля за европейското. Но, разбира се, европейската титла, всяка една титла винаги е в моите мечти", завърши националът.