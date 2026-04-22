И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
Оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е постъпила в прокурорската колегия на ВСС, потвърдиха за БНТ от институцията.

Брайтън наказа Челси и го отдалечи от Шампионската лига
Снимка: БГНЕС АРХИВ
Брайтън постигна категорична победа с 3:0 над Челси като домакин в среща от междинния 34-и кръг на Висшата лига на „Амекс Стейдиъм“.

С успеха „чайките“ направиха сериозна крачка към участие в европейските турнири, изкачвайки се временно на 6-ото място с 50 точки, изпреварвайки именно Челси, който остава 7-и с 48.

Брайтън може да мечтае за класиране в Шампионската лига, тъй като шестото място също може да класира за най-престижния клубен турнир при определени обстоятелства. Челси пък записа пета поредна загуба в първенството, като няма нито един отбелязан гол в тези срещи.

Домакините стартираха на висока скорост и бързо започнаха да създават положения. Проблемите в защитата на лондончани се виждаха от самото начало. В третата минута центриране на Грос намери напълно непокрития Митома. Изстрелът на японеца обаче бе спасен от Санчес. След последвалия ъглов удар отбраната на гостите отново не се ориентира, топката стигна до Кадиоглу и той откри резултата.

"Чайките" продъжлиха да доминират и в един период ситуациите пред вратата на съперника се редяха една след друга. Санчес направи ново спасяване след удар на Ван Хеке. Рутер прати топката над вратата при следващата възможност, а в 18-ата минута Брайтън спокойно можеше да удвои аванса си след груба грешка на Санчес. Вратарят подари топката на Балеба в наказателното поле. Халфът подаде на Хиншълууд, но той не успя да насочи добре към опразнената врата и Чалоба блокира на голлинията.

Доминацията на Брайтън бе сериозна, но домакините не успяваха да увеличат аванса си и тимът на Росиниър запазваше надежди. Гостите постепенно успяха да организират няколко атаки, а в 41-ата минута отправиха първия си удар към вратата на съперника. Те имаха малко по-добър период в края на полувремето, но се оттеглиха на почивката с изоставане.

Росиниър знаеше, че трябва да промени нещо и направи смяна. За началото на второто полувреме на терена се появи Алехандро Гарначо, който замени Фофана. Челси заигра по-агресивно и нападателно през втората част. Именно Гарначо създаде първата опасност след почивката. Той проби отлично, но се забави и след това пусна към Лавия, който отправи неточен удар.

Последваха още няколко добри минути за гостите, но Брайтън се справи и започна отново да атакува. В 54-ата минута Грос изведе Митома, който стреля покрай вратата. Малко по-късно Кукурея рисковано отклони топката с рамо в наказателното поле. Нищо не можеше да помогне на лондончани в 56-ата минута, когато отлична контраатака завърши с подаване на Рутер към Хиншълууд, който удвои аванса на "чайките".

Попадението даде начало на нов силен период на домакините. Грешка на Мало Густо позволи на Митома да намери Кадоуглу, чийто удар бе спасен от Санчес. Секунди по-късно вратарят направи отлично спасяване след поредния удар на защитника. Изстрел на Грос пък бе блокиран от Густо. Гарначо можеше да върне Челси в мача в 76-ата минута след добра атака на гостите. Аржентинецът отправи добър удар, но не достатъчно точен. Лондончани обаче не направиха нещо повече до края, а в добавеното време получиха нов гол, дело на резервата Дани Уелбек.

#Висша лига 2025/26 #ФК Брайтън #ФК Челси

