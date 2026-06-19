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Брандън Накашима елиминира водача в схемата Алекс де Минор за място на полуфиналите в "Куинс Клъб"

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Спорт
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Американецът се наложи със 7:5, 6:3 и достигна полуфинал в лондонската надпревара за пръв път в кариерата си.

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Брандън Накашима отстрани водача в схемата на турнира по тенис от сериите АТР 500 в "Куинс Клъб" Алекс де Минор (Австралия) със 7:5, 6:3 и достигна полуфинал в лондонската надпревара за пръв път в кариерата си.

24-годишният Накашима, четвъртфиналист от миналата година, записа трета поредна победа на трева в британската столица и се класира за трети път през тази година сред най-добрите четирима на турнир от веригата АТР.

Двубоят започна равностойно и никой не успя да се откъсне с пробив чак до 12-ия гейм, в който американецът поведе с 40:30 точки и се възползва от първия си сетбол, за да поведе в общия резултат.

Във втората част двамата отново започнаха със силна игра на собствен сервис, а Де Минор, финалист от 2023 година, даде само една точка на Накашима в трите си сервис гейма. Едва при преднина от 4:3 за Накашима, американецът посрещна сервиранията на Де Минор успешно, справи се по-добре при последвалите разигравания и достигна до пробив.

В деветия гейм, оказал се и последен за срещата, Накашима спаси точка за пробив на опонента си и при втория си мачбол се поздрави с крайния успех.

На полуфиналите Брандън Накашима ще се изправи срещу победителя от мача между седмия поставен Франсиско Серундоло (Аржентина) и участващия с "уайлд кард" Артър Фери (Великобритания).



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#тенис турнир в Куинс Клъб 2026 #Брандън Накашима #Алекс Де Минор

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